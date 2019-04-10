С ножами и отвертками: в Амстердаме арестовали более сотни агрессивных фанатов "Ювентуса"
Болельщики из Италии устроили беспорядки возле стадиона имени Йохана Кройффа
120 болельщиков "Ювентуса" были задержаны в Амстердаме перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса", сообщает Football Italia. В то же время фанаты клуба из Нидерландов были замечены в столкновениях с полицией возле стадиона: их разгоняли с помощью слезоточивого газа и водометов. Напомним, "Аякс" – "Ювентус" онлайн уже есть на нашем сайте в виде текстовой трансляции.
Причиной задержания болельщиков "Ювентуса" стали "предметы, которые не совсем подходили для поездки на стадион". В их числе оказались ножи, отвертки и перцовые баллончики.
Как в сегодняшнем матче, так и в противостоянии фаворит поединка итальянский клуб. Котировки на первую игру четвертьфинала: победа "Аякса" – 3.30, ничья – 3.30, победа "Ювентуса" – 2.30. Проход: "Ювентус" – 1.26, "Аякс" – 3.75.
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду поддержал игрока "Аякса", который находится в коме. "Ювентус" сыграет с голландцами в четвертьфинале Лиги чемпионов. Кстати, португалец восстановился после травмы, полученной в матче отбора на Евро-2020, и готов сегодня выйти на поле.
В параллельном матче испанская "Барселона" в гостях проэкзаменует Уле-Гуннара Сульшера в качестве полноценного наставника "Манчестер Юнайтед". Трансляция "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" уже доступна на нашем сайте.
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