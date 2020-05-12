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С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфана

12 мая, 17:55

Олег Люлька

Андрей Ярмоленко призвал фанатов лондонского клуба на карантине подучить украинский язык. И пошло-поехало...

Клуб английской Премьер-лиги "Вест Хэм", за который выступает Андрей Ярмоленко, решил подтянуть знание иностранных языков у своих болельщиков. В частности, Ярмоленко через клубный Twitter призвал фанатов лондонских "молотобойцев" поделиться какими-то фразами на украинском.

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"Привет, ребята! Челлендж для вас на сегодня. Выучите что-нибудь на украинском. Good luck! Успіхів!" – призвал поклонников "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, а пресс-служба английского клуба попросила болельщиков поделиться видео своих фраз на украинском

Последовав призыву Андрея Ярмоленко, один из маленьких болельщиков "Вест Хэма" попытался перевести и произнести на украинском фразу: "Come on you! Irons" – дескать, "Вперед, утюги!" ("утюги" – одно из прозвищ "Вест Хэма"). Получилось не совсем точно, но прикольно! "Заходьте на вас, праски!" – произнес по-украински парень по имени Лиам, который называет себя в соцсетях самым юным суперфаном "Вест Хэма".

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Напомним, что Андрей Ярмоленко не играет за "Вест Хэм" с конца прошлого года. Долгое время лидер сборной Украины восстанавливался после травмы, а затем его карьеру, как и большинства других игроков по всему миру, поставила на паузу пандемия коронавируса.

Смотрите, как Ярмоленко забивал за "Вест Хэм"

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украинский язык болельщики фанаты чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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