"С Португалией и Литвой нужно набрать 4 очка": Коноплянка рассказал о матчах национальной команды

Евгений уверен, что команда победит в одном из поединков

Евгений Коноплянка / Фото: ФФУ

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Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от матчей против Литвы и Португалии. Кстати, сборная Украины собралась в Харькове для подготовки к встрече с Роналду.

"Еще нет ощущения, что мы в шаге от выхода на Евро-2020. Наверное, оно появится в том случае, если добьемся положительного результата в двух грядущих матчах. Четыре очка – минимум", – отметил Коноплянка.

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"Мы не впервые собираемся так. Думаю, нам хватит времени подготовиться. Мы достаточно хорошо знаем друг друга", – сказал полузащитник.

Сборная Украины возглавляет турнирную таблицу группы В. В активе нашей команды 13 баллов. На пять очков меньше у Португалии, которая также имеет матч в запасе. У идущей третьей Сербии семь баллов. В предыдущем матче в отборе на Евро-2020 Украина на выезде разгромила Литву (3:0), а затем в товарищеском поединке разошлась миром с Нигерией (2:2).

Ранее мы рассказывали, что Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи против Литвы и Португалии. В основной список главного тренера "сине-желтых" попали восемь игроков "Шахтера" и шестеро из "Динамо".

Смотрите, как Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020:

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