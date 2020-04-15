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С поясницы на ягодицы: жена лучшего футболиста УПЛ запустила новый челлендж с туалетной бумагой

15 апреля, 14:05

Богдан Юрков

Лиза Третьякова показала эффектный финт с рулоном, который уже собрал тысячи восторгов

Жена полузащитника "Александрии" Максима Третьякова, лучшего футболиста чемпионата Украины по итогам 21 тура Премьер-лиги, запустила новый челлендж на карантине. Лиза Третьякова, наклонившись вперед, умудрилась подбить рулон туалетной бумаги своей поясницей и поймать его на ягодицы. "А вам слабо?!" – поинтересовалась после этого у фолловеров девушка, именующая себя "Фитнес мамой XXI века" и имеющая 125 тысяч подписчиков.

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Судя по всему, в качестве оператора этого видео выступил муж Лизы Третьяковой футболист Максим. А дополнительный колорит ролику придал закадровый голос другого очевидца этого фокуса, явно восхищенного увиденным. "Ой-ой-ой!" – не смог сдержаться тот.

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Лиза и Максим Третьяковы

Лиза и Максим Третьяковы / Фото: Instagram

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Отметим, что трюком с туалетной бумагой Лиза Третьякова сорвала виртуальные овации своих поклонников. "Круто!", "Попробуем повторить. Надеюсь, раза со 150-го получится", "Как на огонь – можно смотреть бесконечно", – пишут ей в комментариях.

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Источник: Сегодня|Спорт

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