С Роналду в "Ювентусе" случилось небывалое: смотрите чудо в исполнении Криштиану

В победном матче с "Торино" португалец впервые за два года в "Юве" сумел забить прямым ударом со штрафного

В субботнем матче 30-го тура чемпионата Италии с "Торино" Криштиану Роналду сделал то, что ему еще ни разу не удавалось в "Ювентусе". В поединке, который завершился со счетом 4:1 в пользу его команды, португалец забил гол прямым ударом со штрафного – с 23 метров в обвод стенки, почти в "девятку". Это первый подобный мяч в его двухлетней туринской карьере. Кстати, как мы писали ранее, в этой же игре Буффон побил легендарный рекорд Мальдини.

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Смотрите эффектный гол Роналду со штрафного

"Мне, правда, нужно было забить со штрафного, чтобы отчасти вернуть уверенность в себе. Но не имеет значения, кто забивает голы, пока команда побеждает", – отметил после игры с "Торино" Роналду.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что в Португалии побили рекорд Роналду, который продержался 18 лет. 17-летний полузащитник Жоэлсон Фернандеш лишил Криштиану статуса самого юного футболиста, когда-либо игравшего за "Спортинг".

Обзор удачного для Криштиану матча "Ювентус" – "Торино" (4:1)

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