С роялем и "Донбасс Ареной": игроки "Шахтера" записали поздравление для болельщиков

Кадр из новогоднего ролика "Шахтера"

Футболисты и главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру снялись в специальном новогоднем ролике клуба. В нем игроки с семьями и детьми сидят за роялем, исполняя на нем гимн "Шахтера". В конце ролика в кадре показывают "Донбасс Арену", на которой команда не играет уже шесть лет. Болельщики оценили ролик, вот некоторые из комментариев:

Огонь, супер, просто бомба, самый лучший клуб в мире!

Солидно, стильно и душевно. С Новым Годом!

З Новим Роком вас! До зустрічі на стадіоні!

С Новым Годом ФК "Шахтер", желаю вам сначала победы в Лиге Европы, потом возвращения домой на "Донбасс арену" в 2020 году, а в сезоне 2020-2021 выиграть Лигу чемпионов

Аж мурашки пробежали...

Коли побачив "Донбас Арену", ледь не заплакав

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Лучший игрок команды в 2019 году по версии болельщиков Андрей Пятов – об итогах уходящего года и планах на 2020-й:

"Перед нами всегда стоят самые амбициозные цели в важнейшем турнире – Лиге чемпионов. Стремимся к выходу из группы. В этом году, к сожалению, не получилось. Боролись до конца. Все решалось в последнем матче. Хотелось бы, конечно, большего. Но так распорядилась судьба – мы в Лиге Европы. По крайней мере европейская весна у нас есть. В целом не максимум, но и не самый плохой результат. Мы лидируем в национальном чемпионате с большим отрывом. И это уже хорошо!".

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"Мы всегда верим в лучшее. Ставим самые высокие цели. Будем максимально стараться держать планку. И верим, что 2020-й принесет нам удачу. Хочу пожелать терпения, здоровья, счастья, мирного неба над головой, всего самого позитивного. Вместе мы сила! Нас ничто не сломает. Мы крепкая и дружная семья. Ценим вашу поддержку. Спасибо, что вы с нами. И до встречи в 2020-м!".

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