"С "Шахтером" будет сложно и интересно": Гвардиола прокомментировал поединок Лиги чемпионов

Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка первого тура Лиги чемпионов с донецким "Шахтером". Ранее своими эмоциями от грядущего поединка поделился Александр Зинченко.

"Я уже купил здесь квартиру. На самом деле, мне очень нравится. Я привык сюда постоянно приезжать", – сказал наставник.

"Клопп сказал, что мы – лучшая команда на планете? Ну, хорошо, тогда нам осталось покорить Вселенную", – отметил Хосеп.

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"Каждый раз с "Шахтером" играть интересно. Помню, как мы выиграли на последней минуте. Срна, Виллиан были просто супер. Когда пришел Фонсека, команда тоже была великолепно организована, не было разрывов между линиями, хотя мы и легко выиграли в прошлом году. Тайсон, Марлос и Степаненко — хорошие игроки. Знаю, что в команде больше нет Ракицкого. Сложность Лиги чемпионов в том, что в группе дистанция очень короткая, всего шесть матчей. С "Шахтером" будет сложно и интересно. Я очень уважаю "Шахтер", – подытожил Гвардиола.

Напомним, перед матчем с "Норвичем" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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