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С сигаретой и двумя девушками: папарацци подловили одноклубника Неймара

11 июня, 21:13

Олег Люлька Олег Люлька

Звезда "ПСЖ" Марко Верратти после досрочного чемпионства отдыхает с дымком в компании моделей

Западные папарацци разузнали, как после досрочного завершения французского сезона отдыхает звездный полузащитник "ПСЖ" и сборной Италии Марко Верратти. Напомним, в отличие от остальных топ-чемпионов Европы, Франция еще в конце апреля поставила в своем футбольном первенстве точку, присудивчемпионство Неймару, Верратти и их клубу "ПСЖ".

Так вот, звездного итальянского легионера "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти сфотографировали во французском Сен-Тропе с сигаретой во рту в компании моделей Victoria's Secret – Джессики Айди и Изабель Гулар. Отметим, что Айди – девушка Марко Верратти, с которой они впервые вместе были замечены на Гран-при Монако прошлым летом.

Тогда как Гулар – подружка Айди и девушка бывшего вратаря "ПСЖ" Кевина Траппа, который сейчас защищает цвета франкфуртского "Айнтрахта". И ему сейчас не до развлечений, ведь чемпионат Германии – в самом разгаре.

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Также в компании отдыхающих был замечен уже завершивший карьеру экс-игрок "ПСЖ" Эсекиэль Лавесси, который, напомним, во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, стал героем скандальных хроник. Оказалось, Лавесси увел девушку у своего друга.

Добавим, что ближе к августу игрокам "ПСЖ" придется снова взяться за работу, чтобы доиграть Лигу чемпионов. Ожидается, что все оставшиеся матчи ЛЧ пройдут в формате мини-турнира в Лиссабоне.

Смотрите, как "ПСЖ" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв дортмундскую "Боруссию"

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Источники: The Sun , isport.ua

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