С "Вольфсбургом" на выезде будет интересно": голеадор "Десны" – о жребии в Лиге Европы

Черниговская "Десна" в нынешнем сезоне дебютирует в еврокубках. Сегодня украинская команда узнала соперника по 3-му раунду квалификации Лиги Европы. В историческом для клуба матче соперником черниговцев станет победитель пары "Кукеси" (Албания) — "Вольфсбург" (Германия). Результаты жеребьевки прокомментировал главный голеодор "Десны" Александр Филиппов.

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"Думаю, все понимают, что в такой ситуации будет тяжело. Нам, скорее всего, попадется "Вольфсбург". Ничего страшного в этом нет. Мы видели, и как "Александрия" с ними хорошо играла, и как "Шахтер". Поэтому у нас будут шансы. Потихоньку будем готовиться уже к Лиги Европы. Понимаем, что вот-вот скоро начнем, с таким хорошим соперником на выезде будет интересно играть. Ничего страшного. Здесь слабых соперников не бывает. Выпал "Вольфсбург" – будем выходить и играть", – заявил Филиппов в комментарии Футбол NEWS.

Александр Филиппов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Напомним, что из-за пандемии коронавируса эта стадия Лиги Европы будет состоять лишь из одного матча, который пройдет на поле соперника 24 сентября. В прошлом сезоне "Александрия" с боем, но дважды проиграла "Вольфсбургу" в группе Лиги Европы – 1:3 и 0:1. А вот на стадии 1/8 финала еврокубка "Шахтер" два раза победил немецкий клуб – 2:1 и 3:0.

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