Українська
$ 27,56
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

С "Вольфсбургом" на выезде будет интересно": голеадор "Десны" – о жребии в Лиге Европы

1 сентября, 19:36

Елена Павлова Елена Павлова

Нападающий практически списал со счетов албанскую команду

Черниговская "Десна" в нынешнем сезоне дебютирует в еврокубках. Сегодня украинская команда узнала соперника по 3-му раунду квалификации Лиги Европы. В историческом для клуба матче соперником черниговцев станет победитель пары "Кукеси" (Албания) — "Вольфсбург" (Германия). Результаты жеребьевки прокомментировал главный голеодор "Десны" Александр Филиппов.

Реклама

Читайте также: Главный тренер "Зари" назвал причины поражения "Десне" в матче чемпионата Украины

"Думаю, все понимают, что в такой ситуации будет тяжело. Нам, скорее всего, попадется "Вольфсбург". Ничего страшного в этом нет. Мы видели, и как "Александрия" с ними хорошо играла, и как "Шахтер". Поэтому у нас будут шансы. Потихоньку будем готовиться уже к Лиги Европы. Понимаем, что вот-вот скоро начнем, с таким хорошим соперником на выезде будет интересно играть. Ничего страшного. Здесь слабых соперников не бывает. Выпал "Вольфсбург" – будем выходить и играть", – заявил Филиппов в комментарии Футбол NEWS.

Александр Филиппов

Александр Филиппов / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Напомним, что из-за пандемии коронавируса эта стадия Лиги Европы будет состоять лишь из одного матча, который пройдет на поле соперника 24 сентября. В прошлом сезоне "Александрия" с боем, но дважды проиграла "Вольфсбургу" в группе Лиги Европы – 1:3 и 0:1. А вот на стадии 1/8 финала еврокубка "Шахтер" два раза победил немецкий клуб – 2:1 и 3:0.

Реклама

Смотрите, как "Десна" на старте чемпионата Украины переиграла "Зарю"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

жеребьевка Лига Европы Вольфсбург Десна Чернигов Александр Филиппов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять