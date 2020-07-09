С Ярмоленко такого не было 229 дней: обзор матча "Вест Хэм" – "Бернли"

В чемпионате Англии по футболу состоялся знаковый для Андрея Ярмоленко матч. Украинский вингер впервые спустя 229 дней вышел в основном составе своего "Вест Хэма", проведя на поле 62 минуты в домашнем поединке против "Бернли", после чего был заменен. К сожалению для украинца, в этот раз он не забил, а "Вест Хэм" Ярмоленко проиграл "Бернли" 0:1.
Ярмоленко дважды пробивал по воротам "Бернли", но оба раза – неудачно. При этом соперник свой единственный гол забил на 38-й минуте – отличился Родригес.
Обзор матча "Вест Хэм" – "Бернли" (0:1)
За игру с "Бернли" Андрей Ярмоленко получил от аналитиков WhoScored оценку 7,0. Более высокие баллы выставили только трем игрокам "Вест Хэма" – Соучеку (7,4), Фредериксу (7,8) и Антонио (7,9).
Напомним, недавно Ярмоленко забил "Челси" – это был первый гол Андрея на клубном уровне за 262 дня. Тогда он принес "Вест Хэму" победу, но после поражения от "Бернли" команда украинца – снова под большой угрозой вылета из АПЛ.
"Вест Хэм" – "Бернли" – 0:1
Гол: Родригес, 38
"Вест Хэм": Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Форнальс (Айети, 87), Ярмоленко (Алле, 62) – Антонио
"Бернли": Поуп – Бардсли, Лонг, Тарковски, Тэйлор – Макнил, Вествуд, Браунхилл, Питерс – Родригес, Выдра (Вуд, 58)
Предупреждения: Фредерикс – Тарковски
Статистика матча "Вест Хэм" – "Бернли" (0:1)
Турнирная таблица чемпионата Англии
Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины
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