Сабо: "Если бы Украина играла сегодня на Евро-2020, обыграла Россию и вышла бы в финал"

Йожеф Сабо / Фото: Канал Футбол

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Знаменитый украинский тренер Йожеф Сабо поделился своим мнением об уровне сборной Украины, которая сумела с первого места выйти на Евро-2020, обыграв действующего чемпиона Европы Португалию. Ранее мы писали, что УЕФА не стал убирать Украину из первой корзины жеребьевки Евро: мы таки среди элиты. Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

"Если бы эта сборная Украины на сегодняшний день играла в финальной части Евро-2020, то вышла бы в финал или в полуфинал турнира. Но, как известно, европейское первенство состоится летом, поэтому через полгода посмотрим, что произойдет. Кто-то может получить травму, неизвестно в каком состоянии будут находится другие футболисты. К тому же, огромное значение имеет подготовка и тренировочный процесс. После того, как закончится чемпионат Украины, мы не знаем, сколько времени дадут Андрею Шевченко, чтобы подготовить игроков к финальной части Евро-2020. А ведь это очень важный момент", – считает Сабо.

Сборная Украины празднует выход на Евро-2020 Видео: Twitter

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Также Сабо прокомментировал нападки россиян в сторону нападающего сборной Украины Романа Яремчука и отметил, что Украина обыграет Россию, если команды встретятся на Евро-2020. Ранее Яремчук вызвал в России истерию после его иронического комментария в адрес сборной России, которая собралась побеждать на Евро-2020 после победы над Шотландией.

"Это глупость нападать на футболистов. Если Яремчук так высказался, значит это его мнение. Давайте посмотрим после жеребьевки в какую группу попадут сборные России и Украины. Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. "Сине-желтые" намного выше северного соседа. Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным играм. Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет", – считает эксперт.

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Ранее бывший футболист сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", назвал Романа Яремчука "футболистиком". Кстати, он же ранее, рассуждая о возможном матче Украина – Россия на Евро-2020, оскорбил украинцев, назвав уродцами и кучкой говнюков тех, кто, по его мнению, будет нагнетать обстановку вокруг матча. "У нас у людей с головой более-менее. Это в Украине у некоторых с ней ненормально", – сказал футболист в одном из интервью.

Смотрите, как Роман Яремчук забивает за сборную Украины:

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