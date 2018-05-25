Садио Мане отправил в деревню Сенегала 300 футболок "Ливерпуля" перед финалом ЛЧ

Форвард английского "Ливерпуля" Садио Мане отправил 300 футболок своего клуба в родную деревню Бамбали в Сенегале в преддверии финального матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". В матче сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Онлайн "Реал" – "Ливерпуль" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Семья Мане до сих пор живет в деревне в Сенегале с населением 2 тысячи человек. Как отмечает агентство, жизнь в деревне, скорее всего, замрет во время финала Лиги чемпионов, так как все будут следить за выступлением своего земляка.

"В деревне две тысячи человек. Я купил 300 футболок "Ливерпуля", чтобы отправить их людям в деревне, чтобы болельщики смогли в них посмотреть финал Лиги чемпионов. Никто в деревне не будет работать в этот день, – сказал Мане. – Я вернусь (домой) после чемпионата мира и надеюсь, что я буду показывать всем медаль".

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.