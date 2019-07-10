Салах – да, Зинченко – нет: в "Шахтере" назвали самого желанного соперника по Лиге чемпионов

Голкипер "оранжево-черных" хотел бы получить в оппоненты самую сильную команду ЛЧ – "Ливерпуль"

Андрей Пятов. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В донецком "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ. Тогда как киевскому "Динамо", чтобы пробиться в групповой раунд топового еврокубка, нужно преодолеть сито квалификации.

"В Лиге чемпионов не хотелось бы встретиться только с "Манчестер Сити" – не надо третий раз подряд, – заявил голкипер "Шахтера" Андрей Пятов. – Я уже говорил, что люблю встречаться с командами, с которыми раньше еще не играли. Это интересно. Например, "Ливерпуль".

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А так "Шахтер" обыгрывал "МанСити" в ЛЧ

Кроме того, вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как ему работается с новым главным тренером "горняков" Луишем Каштру. "Луиш Каштру – воспитанный, немного скромный тренер. Еще очень много предстоит пройти. У нас совсем другая игра, иная расстановка. Пока не все ребята поняли правильное позиционирование на поле. Мы работаем, время еще есть", – отметил Пятов.

Как мы писали ранее, "Шахтер" на сборах обыграл бронзового призера чемпионата Австрии. Уже на пятой минуте Мораес завершил многоходовку "горняков". А под конец первого тайма Тете положил мяч в угол ворот "Вольфсбергера". В итоге – 2:0 в пользу дончан.

Также сообщалось, что "Шахтер" с 16-летним новичком устроил разгром сербскому "Пролетеру". Все три мяча в ворота балканце "горняки" забили в последние полчаса поединка. Отличились Бутко, Алан Патрик и Коваленко.

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