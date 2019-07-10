Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Салах – да, Зинченко – нет: в "Шахтере" назвали самого желанного соперника по Лиге чемпионов

10 июля, 11:51

Голкипер "оранжево-черных" хотел бы получить в оппоненты самую сильную команду ЛЧ – "Ливерпуль"

Андрей Пятов
Андрей Пятов. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В донецком "Шахтере" поделились предпочтениями относительно соперников по Лиге чемпионов в сезоне 2019/2020. Напомним, выиграв Премьер-лигу Украины, "горняки" получили прямую путевку в ЛЧ. Тогда как киевскому "Динамо", чтобы пробиться в групповой раунд топового еврокубка, нужно преодолеть сито квалификации.

"В Лиге чемпионов не хотелось бы встретиться только с "Манчестер Сити" – не надо третий раз подряд, – заявил голкипер "Шахтера" Андрей Пятов. – Я уже говорил, что люблю встречаться с командами, с которыми раньше еще не играли. Это интересно. Например, "Ливерпуль".

Смотрите, чем закончился последний матч "Шахтера" с "МанСити"

А так "Шахтер" обыгрывал "МанСити" в ЛЧ

Кроме того, вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как ему работается с новым главным тренером "горняков" Луишем Каштру. "Луиш Каштру – воспитанный, немного скромный тренер. Еще очень много предстоит пройти. У нас совсем другая игра, иная расстановка. Пока не все ребята поняли правильное позиционирование на поле. Мы работаем, время еще есть", – отметил Пятов.

Как мы писали ранее, "Шахтер" на сборах обыграл бронзового призера чемпионата Австрии. Уже на пятой минуте Мораес завершил многоходовку "горняков". А под конец первого тайма Тете положил мяч в угол ворот "Вольфсбергера". В итоге – 2:0 в пользу дончан. 

Также сообщалось, что "Шахтер" с 16-летним новичком устроил разгром сербскому "Пролетеру". Все три мяча в ворота балканце "горняки" забили в последние полчаса поединка. Отличились Бутко, Алан Патрик и Коваленко.

Смотрите, как "Шахтер" на сборах обыгрывал софийский ЦСКА

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Андрей Пятов

Вы сейчас просматриваете новость " Салах – да, Зинченко – нет: в "Шахтере" назвали самого желанного соперника по Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расписание и результаты матчей первого тура квалификации Лиги чемпионов

Вчера, 23:22

С этой стадии в борьбу за групповой этап вступают команды Сергея Реброва, Романа Григорчука и Марьяна Шведа

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Боевые самолеты США и России "сцепились" возле Крыма, видео

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Без химии: 10 народных средств от комаров

5 простых способов продлить молодость кожи

Папа Франциск предупредил Путина: Все можно потерять в войне

Знаменитости, которые решили оставить своих детей без наследства

Жена Винни Джонса умерла от рака кожи

СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом

Плагиат? Загитова снова в центре скандала

Как красить брови в домашних условиях: лучшие советы

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Очень эффективный способ оздоровления суставов изнутри

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

Вчера, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 00:48

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

7 июля, 20:20

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

7 июля, 16:37

Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе

Кому опасно пить кефир?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь