Салах не вошел в символическую сборную года по версии ФИФА

В команду года вошли три француза, по два бразильца и испанца, а также по одному представителю сборных Португалии, Аргентины, Бельгии и Хорватии

Во время торжественной церемонии вручения награды The Best FIFA Football Awards 2018 в Лондоне была названа символическая сборная года. В нее вошли три француза, по два бразильца и испанца, а также по одному представителю сборных Португалии, Аргентины, Бельгии и Хорватии.

Полностью сборная 2018 года выглядит следующим образом: Давид Де Хеа (Испания), Дани Алвес (Бразилия), Серхио Рамос (Испания), Рафаэль Варан (Франция), Марсело (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Н'Голо Канте (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эден Азар (Бельгия), Криштиану Роналду (Португалия).

Ранее ФИФА назвала имя лучшего тренера года, а также автора самого красивого гола- ими стали Дидье Дешам и Мохамед Салах.

Отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не посетили церемонию награждения. Как стало известно сегодня, аргентинец hgjgecnbk мероприятие по личным причинам. Награду лучшему футболисту, на которую кроме португальца претендуют еще Салах и Лука Модрич, вручат в конце гала-вечера.

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Два года подряд награду ФИФА выигрывал Криштиану Роналду.