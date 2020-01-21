Салах по ошибке отправил партнеру свой голый торс: переписка всплыла в Instagram

Мохамед Салах / Фото: Reuters

Игроки "Ливерпуля" Деян Ловрен и Мохаммед Салах находятся в хороших дружеских отношениях, о чем давно известно футбольной общественности. Но при этом они не упускают шанса посмеяться друг над другом. Такая возможность предоставилась хорвату Ловрену и после победы "Ливерпуля" над "МЮ" 2:0 в недавнем матче АПЛ. Салах забил в той игре гол, и Деян решил текстовым сообщением в WhatsApp поздравить своего друга, но что-то пошло не так.

"Браво, брат", – написал Салаху Ловрен, прикрепив смайлики двух сердец и молитвы.

Неожиданно в ответ египтянин прислал фото своего празднования забитого мяча в ворота "МЮ" с голым торсом. Под фото было указано "спасибо" плюс смайлики смеха со слезами и двумя сердцами.

Ловрен не понял "послания" и переспросил: "Что ты хочешь сказать?"

"Нет, ничего! Я отправил это тебе по ошибке", – ответил Салах.

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Для Ловрена было бы слишком просто прислать в ответ смайлики – он взял и опубликовал всю переписку с Салахом в своем Instagram.

"Что Салах имел в виду? Он сильный? У него отличное тело? Мышцы? Гол? Это не имеет значения, это была просто "ошибка". Отличная работа сегодня", – написал хорват в своем посте. В ответ он получил свыше 340 тысяч "лайков".

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