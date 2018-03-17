Салах побил рекорд Торреса и повторил уникальное достижение Аршавина в чемпионате Англии

Сегодня, 22:05

"Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" в английской Премьер-лиге

Мохамед Салах. Фото AFP
Мохамед Салах. Фото AFP

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил четыре гола в матче 31-го тура Премьер-лиги против "Уотфорда" (5:0).

Египтянин стал первым игроком после бывшего игрока "Арсенала" и сборной России Андрея Аршавина, оформившим покер в английской Премьер-лиге с четырех ударов.

Российский хавбек в апреле 2009 года сделал это также на "Энфилде" в матче "Ливерупль" – "Арсенал" (4:4).

Кроме этого Салах – первый игрок "Ливерпуля" с 2013 года, оформивший покер в матче Премьер-лиги. Тогда форвард Луис Суарес в декабре забил четыре мяча "Норвичу".

Также египтянин побил рекорд клуба по количеству голов в дебютном сезоне. На счету Мохамед теперь 36 мячей. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Торресу, который забил 33 гола во всех турнирах в сезоне 2007/08.

Добавим, что 31 тур Премьер-лиги укороченный из-за матчей Кубка Англии. В рамках тура состоялась только четыре матча:

"Борнмут" – "Вест Бромвич" – 2:1

"Сток Сити" – "Эверон" – 1:2

"Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас" – 0:2

Ранее мы сообщали, что лучший бомбардир Европы рискует пропустить ЧМ-2018. Гарри Кейн получил травму в поединке против "Борнмута" и выбыл до мая.

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 30 26 3 1 85-20 81
2  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 30 20 5 5 58-23 65
3  ЛИВЕРПУЛЬ 31 18 9 4 73-34 63
4  ТОТТЕНХЭМ 30 18 7 5 59-25 61
5  ЧЕЛСИ 30 17 5 8 52-27 56
6  АРСЕНАЛ 30 14 6 10 55-41 48
7  БЕРНЛИ 30 11 10 9 27-26 43
8  ЛЕСТЕР 30 10 10 10 45-43 40
9  ЭВЕРТОН 31 11 7 13 37-50 40
10  БОРНМУТ 31 9 9 13 37-49 36
11  УОТФОРД 31 10 6 15 39-55 36
12  БРАЙТОН 30 8 10 12 28-40 34
13  НЬЮКАСЛ 30 8 8 14 30-40 32
14  СУОНСИ 30 8 7 15 25-42 31
15  ХАДДЕРСФИЛД 31 8 7 16 25-52 31
16  КРИСТАЛ ПЭЛАС 31 7 9 15 30-48 30
17  ВЕСТ ХЭМ 30 7 9 14 36-57 30
18  САУТГЕМПТОН 30 5 13 12 29-44 28
19  СТОК СИТИ 31 6 9 16 29-58 27
20  ВЕСТ БРОМВИЧ 31 3 11 17 24-49 20

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