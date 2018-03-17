Салах побил рекорд Торреса и повторил уникальное достижение Аршавина в чемпионате Англии
"Ливерпуль" разгромил "Уотфорд" в английской Премьер-лиге
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил четыре гола в матче 31-го тура Премьер-лиги против "Уотфорда" (5:0).
Египтянин стал первым игроком после бывшего игрока "Арсенала" и сборной России Андрея Аршавина, оформившим покер в английской Премьер-лиге с четырех ударов.
Российский хавбек в апреле 2009 года сделал это также на "Энфилде" в матче "Ливерупль" – "Арсенал" (4:4).
Кроме этого Салах – первый игрок "Ливерпуля" с 2013 года, оформивший покер в матче Премьер-лиги. Тогда форвард Луис Суарес в декабре забил четыре мяча "Норвичу".
Также египтянин побил рекорд клуба по количеству голов в дебютном сезоне. На счету Мохамед теперь 36 мячей. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Торресу, который забил 33 гола во всех турнирах в сезоне 2007/08.
Добавим, что 31 тур Премьер-лиги укороченный из-за матчей Кубка Англии. В рамках тура состоялась только четыре матча:
"Борнмут" – "Вест Бромвич" – 2:1
"Сток Сити" – "Эверон" – 1:2
"Хаддерсфилд" – "Кристал Пэлас" – 0:2
Ранее мы сообщали, что лучший бомбардир Европы рискует пропустить ЧМ-2018. Гарри Кейн получил травму в поединке против "Борнмута" и выбыл до мая.
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|30
|26
|3
|1
|85-20
|81
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|30
|20
|5
|5
|58-23
|65
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|31
|18
|9
|4
|73-34
|63
|4
|ТОТТЕНХЭМ
|30
|18
|7
|5
|59-25
|61
|5
|ЧЕЛСИ
|30
|17
|5
|8
|52-27
|56
|6
|АРСЕНАЛ
|30
|14
|6
|10
|55-41
|48
|7
|БЕРНЛИ
|30
|11
|10
|9
|27-26
|43
|8
|ЛЕСТЕР
|30
|10
|10
|10
|45-43
|40
|9
|ЭВЕРТОН
|31
|11
|7
|13
|37-50
|40
|10
|БОРНМУТ
|31
|9
|9
|13
|37-49
|36
|11
|УОТФОРД
|31
|10
|6
|15
|39-55
|36
|12
|БРАЙТОН
|30
|8
|10
|12
|28-40
|34
|13
|НЬЮКАСЛ
|30
|8
|8
|14
|30-40
|32
|14
|СУОНСИ
|30
|8
|7
|15
|25-42
|31
|15
|ХАДДЕРСФИЛД
|31
|8
|7
|16
|25-52
|31
|16
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|31
|7
|9
|15
|30-48
|30
|17
|ВЕСТ ХЭМ
|30
|7
|9
|14
|36-57
|30
|18
|САУТГЕМПТОН
|30
|5
|13
|12
|29-44
|28
|19
|СТОК СИТИ
|31
|6
|9
|16
|29-58
|27
|20
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|31
|3
|11
|17
|24-49
|20
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