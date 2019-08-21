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Салах против VAR: "Я принимаю футбол с судейскими ошибками. Это позволяет ему быть захватывающим"

21 августа, 18:52

Египетский футболист против системы, но уверен, что с ней увеличится количество нарушений на нем

/ Фото: AFP

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах высказал свое мнение относительно внедрения Системы видеопомощи арбитрам (VAR) в мировом футболе. С этого сезона VAR будет задействована в английской Премьер-лиге. Кстати, уже есть первые результаты – VAR украл у команды Зинченко победу над финалистом Лиги чемпионов.

"Мне не нравится VAR, таков всегда мой ответ. Я люблю футбол таким, какой он есть – с ошибками судей и иногда с агрессией со стороны игроков. Порой действительно стоит беречь футболистов от опасной игры, но это, на мой взгляд, единственный повод для использования VAR. Лично я принимаю футбол с судейскими недочетами, ошибками игроков и всем остальным. Это позволяет ему быть таким захватывающим.

Что касается влияния VAR, за фолы на мне будет назначено больше пенальти. Вот увидите!" – приводит слова Салаха CNN.

"Ливерпуль" после двух туров занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе, опережая по дополнительным показателям "Арсенал".

Ранее мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате

Как арбитр и VAR украли победу у "Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов:

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Ливерпуль Мохамед Салах VAR

Источник: Championat.ru

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