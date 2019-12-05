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Сам мэр упрашивает: вслед за пивбаром в Киеве у Милевского может появиться ресторан в Бресте

5 декабря, 22:51

У эксцентричного нападающего уже есть пивбар в Киеве

Артем Милевский и Александр Панков

Артем Милевский и Александр Панков / Фото: Instagram

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Мэр Бреста Александр Рогачук предложил нападающему местного Динамо Артему Милевскому инвестировать в ресторанный бизнес города. Ранее мы писали, что Милевский привел Алиева в свой бар и давали фото закадычных друзей.

Разговор Милевского и мэра Бреста состоялся 5 декабря на вручении футболистам местного "Динамо" памятных медалей к тысячелетию города. Мы уже сообщали, что Артем стал чемпионом Беларуси с "Динамо".

"У нас еще есть дальнейшие планы по инвестированию славного имени этого уважаемого человека в наш город Брест", — сказал Александр Рогачук, вручая памятный знак Артему Милевскому.

Напомним, что в Киеве Милевскому принадлежит пивбар "Миля Beer Shop". Он был открыт в апреле этого года. Интерьер заведения украшен портретами самого футболиста, а продавец-бармен наливает пенный напиток к банном халате "Динамо". В таком же Миля когда-то явился на презентацию Олега Блохина в "Динамо", из-за чего в последствии попал в немилость тренеру.

Ранее мы писали, что от Алиева Милевского отдалила женщина. У парочки дело идет к свадьбе. Белорусская красотка, у которой подрастает 10-летний сын, крепко завладела сердцем экс-звезды киевского "Динамо".

Смотрите, как Артем Милевский пропил свой успех

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Источники: Сегодня|Спорт , tut.by

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