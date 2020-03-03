Сам себе сломал нос: польский футболист неудачно пытался исполнить удар через себя

Защитнику не удался трюк возле чужих ворот, и он сам себя наказал

Курьезный эпизод произошел во время футбольного матча в чемпионате Польши. Один из игроков, пытаясь выполнить эффектный удар, ударил себя по лицу ногой и сломал себе нос. К слову, читайте о том, что мама Роналду попала в больницу с подозрением на инсульт.

В городе Гдыня местная команда "Арка" принимала "Лодзь". Уже в самом начале матча случился необычный инцидент. На 6-й минуте центральный защитник гостей Мацей Дабровски во время навеса в штрафную площадь хозяев с углового решил исполнить удар через себя. Однако навыков футболисту не хватило, и он промахнулся. Мяч пролетел мимо, а Мацей ударил коленом себе в нос. На поле вызвали медиков, которые помогли Дабровскому покинуть поле. Таким образом, уже на седьмой минуте прошла первая замена в игре. А позже у парня зафиксировали перелом носа.

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Встреча же завершилась ничьей 1:1. "Арка" занимает в чемпионате Польши 14-е место, а "Лодзь" – 16-е, последнее. Так что с техникой у игроков аутсайдера, как видим, большие проблемы.

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