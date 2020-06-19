"Реал" распродает одежду своих футболистов: за какие суммы уходят ношеные футболки звезд

Кто самая дешевая звезда "Реала": футболка Модрича стоит 7000 евро, а у Бэйла не дотягивает и до двух

Мадридский "Реал", который разгромил "Валенсию"в 29 туре чемпионата Испании, распродает с аукциона футболки своих игроков. Правда, до одежды со вчерашнего матча руки еще не дошли. Пока что ушли с молотка футболки "сливочных" с поединка 28-го тура Примеры с "Эйбаром" (3:1).

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Дороже всего была продана футболка хорватского полузащитника Королевского клуба Луки Модрича, которая ушла на аукционе за 7 тысяч евро. Майку нападающего Эдена Азара купили за 3,2 тысячи евро, чуть дешевле стоила часть игровой формы Серхио Рамоса – 3,1 тысячи, а вот экипировка Гарета Бэйла пользовалась гораздо меньшим спросом – 1,5 тысячи. Хотя после ухода из клуба Криштиану Роналду валлиец метил на роль главной звезды.

Модрич и Бейл / Фото: Getty Images

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Средства, собранные на этих аукционах, будут использованы для поддержки социальных спортивных проектов фонда "Реала". А на следующем аукционе мадридский клуб выставит футболки с матча минувшего тура чемпионата Испании с "Валенсией" (3:0).

Напомним, что после 29 туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 62 очка. От лидирующей "Барселоны" столичная команда отстает на два очка.

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