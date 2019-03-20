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Самая эпатажная жена украинского футболиста разыгрывает обед среди своих подписчиков

Сегодня, 15:52

Ирина Морозюк просит своих подписчиков подкинуть ей идеи, о чем писать в соцсетях

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк. Фото: Instagram
Самая эпатажная жена украинского футболиста разыгрывает обед среди своих подписчиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/245/538/5c92455388acd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/245/538/5c92455388acd.png Футбол Ирина Морозюк просит своих подписчиков подкинуть ей идеи, о чем писать в соцсетях

Супруга защитника киевского "Динамо" Николая Морозюка, который выступает на правах аренды в Турции за "Ризеспор", решила на свой странице в Instagram разыграть необычный приз – Ирина предлагает тысячу гривен и ланч с ней за несколько несложных действий в соцсети.

"Доброе утро мои 16,7 (количество подписчиков – прим.). У меня для вас крутое предложение. Хотите получить денежный приз в размере 1000 грн? А пойти на ланч со мной? Это все реально. Для этого вам надо: подписаться на меня, отметить 3 друзей, написать в комментариях, какой контент вы бы хотели видеть у меня в ленте. И уже в ближайшее время вы можете вкусно пообедать в моей компании и еще и заработать 1000 грн. Всем удачи", – написала девушка в Instagram.

За несколько часов пост собрал почти полторы тысячи лайков и более сотни комментариев. Подписчики девушки считают, что ей нужно больше писать о спорте, питании и делах ее мужа.

Ранее мы писали, что жена динамовца Морозюка попала в жуткое ДТП в Турции. Ирина была в такси, которое столкнулось с машиной со встречки. "Это мой второй день рождения", – говорила девушка.

Ранее жена динамовца Виталия Буяльского показала, какой была 10 лет назад. 

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Тег WAGs, Ирина Морозюк

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Сегодня|Спорт

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