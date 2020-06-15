Самая горячая болельщица "Ювентуса" – бывшая тайная любовница Криштиану Роналду

Девушка встречалась с португальским футболистом, а теперь он играет в ее любимом клубе

Очаровательная модель Кристина Буччино является поклонницей итальянского футбольного клуба "Ювентус", регулярно посещает матчи команды и даже была на финале Лиги чемпионов в Кардиффе, где ее любимая команда уступила "Реалу". А еще несколько лет назад она тайно встречались со звездным португальским футболистом Криштиану Роналду. Парочка познакомилась на Ибице, после чего их заметили в ресторане. В СМИ поговаривали, что на этом отношения между Роналду и Кристиной не закончились. Но как мы прекрасно знаем, сейчас Криштиану живет вместе с Джорджиной Родригес. Они воспитывают четверых детей, трое из них – от суррогатных матерей.

А Кристина продолжает болеть за "Ювентус" и уже сама имеет солидную армию фанатов. На страницу Буччино в Instagram подписано более 2,5 миллиона человек. А там есть на что посмотреть!

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Напомним, что сексапильная блондинка Даша Савина рассталась с Владиславом Супрягой. По словам эффектной модели, их отношения с забивным нападающим перестали развиваться.

Также мы писали, что жена бывшего игрока "Динамо" поделилась откровенным кадром. Очаровательная брюнетка Ирина Мусейчук показала, как она счастлива с Владиславом Калитвинцевым.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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