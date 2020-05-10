Самая крупная трагедия Африки: 19 лет жуткой давке на стадионе, получившем прозвище "ловушка смерти"

Сегодня годовщина еще одной черной страницы в истории футбола. Недавно исполнилось 31 год страшной трагедии на "Хиллсборо" – это крупнейшая трагедия на футбольных стадионах в Европе. Но даже она меркнет перед событиями, случившимися 10 мая 2001 года (в некоторых источниках указывается дата 9 мая) в Гане на Спортивном стадионе Аккра.

В этот день на стадионе проходил поединок двух самых титулованных команд страны – "Хартс оф Оук" встречался с "Асанте Котоко". Чиновники ожидали беспорядков на трибунах, поэтому привлекли дополнительные наряды стражей правопорядка.

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В концовке встречи хозяева поля забили два года и одержали волевую победу со счетом 2:1. Фанаты гостей были разочарованы итогом матча и принялись забрасывать поле подручными предметами. С трибуны летели бутылки, обломки сидений, куски бетона… Полиция не стала разбираться, кто виноват и просто решила успокоить толпу, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Болельщики успокоились, но это не остановило полицию, которая продолжала стрелять в толпу резиновыми пулями.

Зрители начали разбегаться в разные стороны, в результате чего на трибунах организовалась паника и давка. Люди пытались покинуть чашу стадиона, но из-за отсутствия требуемого количества выходов со стадиона и двухметровый забор с колючей проволокой по периметру вынудило их ринуться в одно узкое место, ставшее в итоге смертельной ловушкой для 126 человек. Позже выяснилось, что 116 из них погибли от удушья и еще десять скончались от полученных в результате давки травм. На момент трагедии медицинский персонал уже покинул стадион, так как матч близился к завершению.

Среди пострадавших нашелся один счастливчик. Абдул Мохаммед потерял сознание от слезоточивого газа, и спасатели посчитали его мертвым, после чего отправили в морг. Там тела складывали просто на пол, что в итоге и спасло жизнь парню. Во время этой суматохи кто-то наступил ему на ногу и Абдул пришел в сознание.

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Позже Институт архитекторов Ганы раскритиковал неудачный проект стадиона и назвал его "ловушкой смерти". Вместо восьми выходов стадион имел только шесть, да и к тем вели узкие лестницы шириной всего в один метр.

После трагедии никто так и не понес наказание за случившееся, хотя в результате давки на стадионе погибло столько людей, как на "Хиллсборо" и "Эйзеле" вместе взятых. Спустя несколько месяцев следственная комиссия постановила , что в инциденте виновата полиция, но на этом расследование закончилось. Сейчас единственным упоминанием о самой смертельной катастрофе на стадионах Африки напоминает только бронзовая статуя перед стадионом с надписью: "Я сторож брату моему".

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