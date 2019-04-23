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Самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч

Сегодня, 21:40

"Ворскла" смогла добиться волевой ничьей, проигрывая после первого тайма 0:3

"Ворскла" - "Десна" - 3:3. Фото ФК "Десна"
"Ворскла" - "Десна" - 3:3. Фото ФК "Десна".

В 25 туре чемпионата Украины по футболу встретились команды, возглавляющие вторую группу Премьер-лиги – "Ворскла" и "Десна". Поединок прошел во вторник в Полтаве и завершился вничью – 3:3. Эта ничья стала самой результативной в украинской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Интересно, что после первого тайма "Десна" выигрывала со счетом 3:0! Дублем в составе гостей отличился Михаил Сергийчук, еще один мяч на счету Дмитрия Хлебаса. Но хозяевам удалось отыграться, забив три гола уже к середине второго тайма! В составе "Ворсклы" отличились Артем Габелок, Вячеслав Шарпар (с пенальти) и Карека.

После этого матча в активе "Десны", лидирующей во второй шестерке чемпионата Украины, стало 35 очков. У "Ворсклы" на пять очков меньше.

В следующем туре "Ворскла" 27 апреля на выезде сыграет с "Черноморцем", а "Десна" сразится с киевским "Арсеналом" двумя днями позже.

"Ворскла" – "Десна" – 3:3 (0:3)
Голы: Габелок (52), Шарпар (62, с пен), Карека (71) – Сергийчук (4), Хлебас (14), Сергийчук (42)
Желтые карточки: Мартыненко (29), Кобахидзе (55) – Мостовой (27), Фаворов (85)

Ранее в 25 туре ЧУ "Карпаты" на своем поле не смогли обыграть худшую команду чемпионата Украины. Львовяне и "Черноморец" не забили голов – 0:0.

Ранее во вторник "Олимпик" одержал первую победу в 2019 году. Голы Алексея Гая и Максима Дегтярева в первом тайме принесли "Олимпику" первую победу с тренером Климовским.

Центральным матчем тура станет противостояние "Динамо" и "Шахтера" в Киеве. "Горняки" опережают киевлян на семь баллов и на "Олимпийском" могут поставить точку в гонке за золотыми медалями. Кстати, ранее мы писали, что матчу "Динамо" – "Шахтер" дебаты – не помеха: "Газон "Олимпийского" в среду будет идеальным".


24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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Тег чемпионат Украины, Ворскла Полтава, Десна Чернигов

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Сегодня|Спорт

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