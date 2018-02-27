Самир Насри дисквалифицирован на полгода – УЕФА

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает УЕФА.

Дисциплинарное разбирательство было открыто 6 марта 2017 года. Игрок был признан виновным в использовании запрещенного WADA метода. Решение было вынесено 22 февраля и может быть обжаловано.

Насри в январе 2017 года обратился в УЕФА с просьбой предоставить ему терапевтическое исключение (TUE), но получил отказ. Как сообщали СМИ, футболист хотел задним числом получить разрешение на трансфузию, поскольку в конце 2016 года он прошел в одной из клиник Лос-Анджелеса ряд процедур по переливанию крови, которые запрещены кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). После отказа в TUE Насри подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но она была отклонена.

Насри известен по выступлениям за французский "Марсель", английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", испанскую "Севилью". Последним клубом француза был турецкий "Антальяспор", который расторг с ним контракт 31 января. В активе Насри 41 матч за сборную Франции, в которых он забил 5 мячей.

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