Самое крупное поражение Шевченко: Испания разгромила Украину 4:0

Испанская сборная катком проехалась по украинцам, забив в ворота Пятова четыре безответных мяча

В Мадриде завершился матч второго тура Лиги наций, в котором сборная Испании разгромила 4:0 Украину. Три мячи были забиты еще в стартовые 32 минуты поединка, когда дублем отличился капитан испанцев и мадридского "Реала" Серхио Рамос, а еще один гол в ворота Андрея Пятова забил 17-летний Ансе Фати из "Барселоны" по прозвищу "второй Месси". А добил украинцев на 84-й минуте вингер "МанСити" Ферран Торрес.

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Все голы матча Испания – Украина (4:0)

Серхио Рамос, 3 (пенальти)

Серхио Рамос, 29

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Фати, 32

Ферран Торрес, 84

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Поражение со счетом 0:4 стало самым крупным для Андрея Шевченко за время работы на посту главного тренера сборной Украины. До этого антирекорд принадлежал матчу предыдущей Лиги наций, в котором наша команда уступила на выезде Словакии 1:4.

Испания – Украина – 4:0

Голы: Рамос, 3 (пен.), 29, Фати, 32, Ф. Торрес, 84

Испания: Де Хеа – Навас, Рамос (Гарсия, 60), П. Торрес, Регилон – Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино – Фати, Морено (Ф.Торрес, 74)

Украина: Пятов – Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Малиновский, Зинченко, Харатин (Сидорчук, 63) – Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Яремчук

Предупреждения: Родри – Малиновский, Коваленко

Статистика матча Испания – Украина (4:0)

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Напомним, тремя днями ранее, в стартовом матче Лиги наций, Испания сыграла 1:1 с Германией на ее поле. На последних секундах "Красную фурию" спас от поражения Хосе Гайя.

Между тем команда Андрея Шевченко перед встречей с Испанией победила в фартовом для себя Львове. Украина обыграла Швейцарию 2:1.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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