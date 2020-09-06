Самое крупное поражение Шевченко: Испания разгромила Украину 4:0

В Мадриде завершился матч второго тура Лиги наций, в котором сборная Испании разгромила 4:0 Украину. Три мячи были забиты еще в стартовые 32 минуты поединка, когда дублем отличился капитан испанцев и мадридского "Реала" Серхио Рамос, а еще один гол в ворота Андрея Пятова забил 17-летний Ансе Фати из "Барселоны" по прозвищу "второй Месси". А добил украинцев на 84-й минуте вингер "МанСити" Ферран Торрес.
Все голы матча Испания – Украина (4:0)
Серхио Рамос, 3 (пенальти)
Серхио Рамос, 29
Фати, 32
Ферран Торрес, 84
Поражение со счетом 0:4 стало самым крупным для Андрея Шевченко за время работы на посту главного тренера сборной Украины. До этого антирекорд принадлежал матчу предыдущей Лиги наций, в котором наша команда уступила на выезде Словакии 1:4.
Испания – Украина – 4:0
Голы: Рамос, 3 (пен.), 29, Фати, 32, Ф. Торрес, 84
Испания: Де Хеа – Навас, Рамос (Гарсия, 60), П. Торрес, Регилон – Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино – Фати, Морено (Ф.Торрес, 74)
Украина: Пятов – Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Малиновский, Зинченко, Харатин (Сидорчук, 63) – Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Яремчук
Предупреждения: Родри – Малиновский, Коваленко
Статистика матча Испания – Украина (4:0)
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Напомним, тремя днями ранее, в стартовом матче Лиги наций, Испания сыграла 1:1 с Германией на ее поле. На последних секундах "Красную фурию" спас от поражения Хосе Гайя.
Между тем команда Андрея Шевченко перед встречей с Испанией победила в фартовом для себя Львове. Украина обыграла Швейцарию 2:1.
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