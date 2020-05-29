Самое темное время в истории УЕФА: сегодня исполнилось 35 лет трагедии на стадионе "Эйзель"

Сегодня годовщина одной из самых мрачных страниц в истории мирового футбола. 29 мая 1985 года в Брюсселе на стадионе "Эйзель" состоялся финал Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и итальянским "Ювентусом". Событие должно было стать праздником футбола, но обернулась настоящей трагедией. Впоследствии катастрофа была названа "самым темным временем в истории соревнований УЕФА". Недавно исполнилось 31 год страшной трагедии на "Хиллсборо" – это крупнейшая трагедия на футбольных стадионах в Европе.

Незадолго до поединка представители "Ливерпуля" пытались перенести матч на другой стадион, так как арена в Бельгии не соответствовала требованиям и находилась в запущенном состоянии, но все уговоры УЕФА не увенчались успехом.

Мало того, что УЕФА позволил проводить матч на несоответствующем стадионе, так еще и билеты распространили таким образом, что фанаты двух команд оказались в секторах за воротами.

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/ Фото: Getty Images

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Столкновения на трибунах начались еще за час до матча, а со стартовым свистком конфликт перерос в массовую драку. Болельщики "Ливерпуля" бросились в соседний сектор к фанатами "Ювентуса", итальянцы начали убегать, перебираясь через стену, которая не выдержала веса и обрушилась, похоронив под собой десятки людей.

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Узнав о трагедии, болельщики "Ювентуса" с противоположной трибуны бросились к английским болельщикам, но в этот раз полиция вовремя вмешала и остановила конфликт. Тем не менее, на протяжении всего матча фанаты продолжали закидывать полицию пиротехникой бутылками и камнями.

/ Фото: Getty Images

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В результате трагедии погибло 39 человек, младшему из них было всего 10 лет. Еще около 600 человек получили травмы различной тяжести. Главным виновником был признан "Ливерпуль", за что весь английский футбол был наказан пятилетним отстранением от еврокубков, а сам мерсисайдский клуб получил дополнительный трехлетний бан, но его сократили до одного года. 14 болельщиков "Ливерпуля" были признаны виновными в непредумышленном убийстве и приговорены к трем годам лишения свободы.

/ Фото: Getty Images

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Сегодня "Ювентус" и "Ливерпуль" чтят память погибших болельщиков в той ужасной трагедии. Несмотря на карантин, делегации обеих клубов прибыли в Брюссель, чтобы возложить цветы на месте, где ранее находился стадион "Эйзель", который был снесен в 1995 году, а на его месте появился современный стадион "Король Бодуэн". Также в память о жертвах "Эйзеля" сегодня вечером символ Турина Моле-Антонеллиана будет освещен надписью "+39 RISPETTO".

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