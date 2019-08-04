Неймар не принимал участие в матче, но получил медаль и хотел присутствовать на совместном фото: но его вытолкал Мбаппе

Килиан Мбаппе - лучший футболист Суперкубка Франции 2019 / Фото: AFP

Самого дорогого футболиста Неймара вытолкали с победной фотосессии одноклубники https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5 2019-08-04T09:54:00+03:00 Футбол Неймар не принимал участие в матче, но получил медаль и хотел присутствовать на совместном фото: но его вытолкал Мбаппе

В субботу в китайском Шэньчжэне прошел матч за Суперкубок Франции "ПСЖ" – "Ренн". Встреча между чемпионом Лиги 1 и обладателем Кубка Франции завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. После поединка случился любопытный эпизод во время совместного победного фото игроков "ПСЖ". Во время празднования Килиан Мбаппе не позволил самому дорогому футболисту мира бразильскому нападающему Неймару поучаствовать в групповом фото и грубо вытолкнул того из кадра.

Неймар, которого "ПСЖ" купил у "Барселоны" за рекордные в истории футбола 222 миллиона евро, не принимал участие в матче, отбывая наказание за удар фаната после финала Кубка Франции с "Ренном". В свою очередь, Мбаппе в данной встрече отметился голом: на 57-й минуте он сравнял счет в матче. Француз был признан лучшим игроком встречи.

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"ПСЖ" выиграл Суперкубок Франции в седьмой раз подряд. В общей сложности парижане завоевывали трофей девять раз, что является рекордом.

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Ранее сообщалось, что Неймар отказывается играть за свою команду. Бразильский футболист желает покинуть "ПСЖ" этим летом и сообщил об этом руководству.

Смотрите видео: как Неймар забивал за "ПСЖ"

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