Самого дорогого футболиста Неймара вытолкали с победной фотосессии одноклубники

В субботу в китайском Шэньчжэне прошел матч за Суперкубок Франции "ПСЖ" – "Ренн". Встреча между чемпионом Лиги 1 и обладателем Кубка Франции завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. После поединка случился любопытный эпизод во время совместного победного фото игроков "ПСЖ". Во время празднования Килиан Мбаппе не позволил самому дорогому футболисту мира бразильскому нападающему Неймару поучаствовать в групповом фото и грубо вытолкнул того из кадра.
Неймар, которого "ПСЖ" купил у "Барселоны" за рекордные в истории футбола 222 миллиона евро, не принимал участие в матче, отбывая наказание за удар фаната после финала Кубка Франции с "Ренном". В свою очередь, Мбаппе в данной встрече отметился голом: на 57-й минуте он сравнял счет в матче. Француз был признан лучшим игроком встречи.
"ПСЖ" выиграл Суперкубок Франции в седьмой раз подряд. В общей сложности парижане завоевывали трофей девять раз, что является рекордом.
Ранее сообщалось, что Неймар отказывается играть за свою команду. Бразильский футболист желает покинуть "ПСЖ" этим летом и сообщил об этом руководству.
Смотрите видео: как Неймар забивал за "ПСЖ"
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