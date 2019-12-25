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Самого дорогого игрока Бундеслиги хотят продать по дешевке

25 декабря, 14:47

Главным претендентом на английского вундеркинда является "Челси"

Джейдон Санчо

Джейдон Санчо / Фото: Reuters

Дортмундская "Боруссия" назвала цену на своего лидера Джейдона Санчо. "Шмели" готовы продать самого дорого футболиста Бундеслиги всего за 117 миллионов евро, хотя авторитетный сайт transfermarkt.com оценивает 19-летнего футболиста в 120 млн евро. Сообщается, что главным претендентом на англичанина является лондонский "Челси".

Ожидается, что после снятия трансферного бана "Челси" будет одним из самых активных клубов на рынке. Также в сферу интересов лондонцев входят нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер и форвард "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа. Кстати, ранее мы писали, что Роман Абрамович вошел в список самых богатых владельцев спортивных клубов, поэтому денег на новые покупки должно хватить, главное – не нарушать правила финансового Fair play.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.

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Смотрите, как Джейдон Санчо забивает "Барселоне":

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Ранее мы писали, что экс-партнер Ярмоленко тайно женился на блондинке, обожающей ездить верхом. Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сыграл свадьбу с моделью Скарлет Хартманн. У них уже есть ребенок.

Также мы писали, что самый быстрый футболист в истории Бундеслиги летит по полю со скоростью 36 км/ч. Защитник "Боруссии" Дортмунд Ашраф Хакими установил рекорд чемпионата Германии.

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чемпионат Германии Челси Лондон Боруссия Дортмунд Джейдон Санчо

Источники: Сегодня|Спорт , Livesport.ru

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