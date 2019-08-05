Самого дорогого защитника в мире обыграли впервые за полтора года

В воскресенье, 4 августа, "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" матч за Суперкубок Англии. В ходе встречи нападающий "Сити" Габриэл Жезус обыграл лидера "мерсисайдцев" Вирджила ван Дейка. Как сообщает Opta, в последний раз лидер "красных" позволял себя обыграть в марте 2018 года. Тогда это удалось игроку "Ньюкасла" Микелю Мерино. С тех пор прошло 65 матчей.
Напомним, "Манчестер Сити" одержал победу в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. Один из 11-метровых ударов реализовал украинец Александр Зинченко. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1 – на гол Рахима Стерлинга "Ливерпуль" ответил ударом Жоэля Матипа.
Вирджил ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, когда был приобретен у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов – он является самым дорогим защитником в мире.
На выходных также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.
А "Боруссия" Дортмунд обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии. Мюнхенцы весь матч доминировали на поле, но дортмундцы сумели реализовать два удара из двух во втором тайме и завоевали первый трофей сезона.
Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:
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