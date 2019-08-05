Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Самого дорогого защитника в мире обыграли впервые за полтора года

Сегодня, 09:45

Соперники не могли обыграть лидера защиты "Ливерпуля" на протяжении 65 матчей

Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк / Фото: Reuters

Самого дорогого защитника в мире обыграли впервые за полтора года https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA Футбол Соперники не могли обыграть лидера защиты "Ливерпуля" на протяжении 65 матчей

В воскресенье, 4 августа, "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" матч за Суперкубок Англии. В ходе встречи нападающий "Сити" Габриэл Жезус обыграл лидера "мерсисайдцев" Вирджила ван Дейка. Как сообщает Opta, в последний раз лидер "красных" позволял себя обыграть в марте 2018 года. Тогда это удалось игроку "Ньюкасла" Микелю Мерино. С тех пор прошло 65 матчей.

Напомним, "Манчестер Сити" одержал победу в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. Один из 11-метровых ударов реализовал украинец Александр Зинченко. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1 – на гол Рахима Стерлинга "Ливерпуль" ответил ударом Жоэля Матипа.

Вирджил ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, когда был приобретен у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов – он является самым дорогим защитником в мире.

Реклама

На выходных также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции. 

В тренде
Будет свежо и местами мокро: синоптики рассказали, где ждать дождей

А "Боруссия" Дортмунд обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии. Мюнхенцы весь матч доминировали на поле, но дортмундцы сумели реализовать два удара из двух во втором тайме и завоевали первый трофей сезона.

Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив  два гола в концовке встречи:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

суперкубок Ливерпуль Манчестер Сити Виргил ван Дейк Вирджил ван Дейк

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Зеленский подписал закон, который изменит жизнь украинцев
Зеленский подписал закон, который изменит жизнь украинцев
​Продукты, которые сделают тебя красивее
​Продукты, которые сделают тебя красивее
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы
Как есть и не толстеть? Мало кто обращает внимание на нюансы
Продукты и элементы для роста волос
Продукты и элементы для роста волос

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол

Новости партнеров

Как выглядят дети легендарной советской троицы
Как выглядят дети легендарной советской троицы
10 шедевральных фильмов, которые однозначно стоит посмотреть!
10 шедевральных фильмов, которые однозначно стоит посмотреть!
10 евреев, о которых мечтают миллионы женщин
10 евреев, о которых мечтают миллионы женщин
Хит-парад двойников Анджелины Джоли. Такого больше не увидишь
Хит-парад двойников Анджелины Джоли. Такого больше не увидишь
Эти черты присущи только женщинам с аристократической внешностью
Эти черты присущи только женщинам с аристократической внешностью