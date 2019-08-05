Вирджил ван Дейк / Фото: Reuters

Самого дорогого защитника в мире обыграли впервые за полтора года https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BB%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA 2019-08-05T09:45:00+03:00 Футбол Соперники не могли обыграть лидера защиты "Ливерпуля" на протяжении 65 матчей

В воскресенье, 4 августа, "Ливерпуль" проиграл "Манчестер Сити" матч за Суперкубок Англии. В ходе встречи нападающий "Сити" Габриэл Жезус обыграл лидера "мерсисайдцев" Вирджила ван Дейка. Как сообщает Opta, в последний раз лидер "красных" позволял себя обыграть в марте 2018 года. Тогда это удалось игроку "Ньюкасла" Микелю Мерино. С тех пор прошло 65 матчей.

Напомним, "Манчестер Сити" одержал победу в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. Один из 11-метровых ударов реализовал украинец Александр Зинченко. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1 – на гол Рахима Стерлинга "Ливерпуль" ответил ударом Жоэля Матипа.

Вирджил ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, когда был приобретен у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов – он является самым дорогим защитником в мире.

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На выходных также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.

А "Боруссия" Дортмунд обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии. Мюнхенцы весь матч доминировали на поле, но дортмундцы сумели реализовать два удара из двух во втором тайме и завоевали первый трофей сезона.

Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:

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