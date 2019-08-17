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Самолет, на котором погиб футболист Эмилиано Сала, был непригоден для полетов

Сегодня, 11:16

Самолет имел много проблем, а один из пилотов был недоволен обслуживанием судна

Эмилиано Сала

Эмилиано Сала / Фото: AFP

Самолет, на котором разбился аргентинский футболист Эмилиано Сала, был непригоден для полетов, информирует Daily Mail. Об этом заявил один из техников, который отказался от ремонта воздушного судна. Кроме того, владелец аэродрома, с которого вылетел самолет, также сообщил, что самолет имел много проблем, а один из пилотов был недоволен обслуживанием судна.

Ранее стало известно, что Эмилиано Сала отравился угарным газом перед крушением самолета. Аргентинец умирал в страшных муках – объявлены выводы по расследованию авиационной трагедии.

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28-летний Сала в январе этого года перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 миллионов фунтов. По пути из Франции в Великобританию он разбился в авиакатастрофе на частном самолете. Вместе с Салой погиб пилот Дэвид Ибботсон. Тело футболиста было обнаружено на дне Ла-Манша 3 февраля. Тело Ибботсона не найдено до сих пор.

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Фото: Asier_Relampagoestudio / Freepik

Как сообщалось ранее, отец погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы не перенес утраты и скончался спустя три месяца. Орасио Сала умер от инфаркта в своем доме в городе Прогресо аргентинской провинции Санта-Фе.

Также сообщалось, что "Кардифф Сити" не собирается ничего платить "Нанту" за Эмилиано Салу. Юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с аргентинским футболистом не была официально зарегистрирована.

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самолет футболист авиакатастрофа Эмилиано Сала

Источник: СЭ

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