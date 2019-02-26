Самолет, на котором разбился Сала, не имел лицензии для коммерческих полетов

В январе самолет потерпел крушение в районе Нормандских островов

Самолет на котором летел Сала. Фото: AFP

Самолет, на котором разбился Сала, не имел лицензии для коммерческих полетов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4e7/829/5c74e7829d4e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4e7/829/5c74e7829d4e0.jpg 2019-02-26T09:18:16+02:00 Футбол В январе самолет потерпел крушение в районе Нормандских островов

Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии (AAIB) заявила, что потерпевший крушение самолет, на борту которого находился нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, не был лицензирован для совершения коммерческих перевозок.

Согласно отчету комиссии, самолет был зарегистрирован в США и не мог использоваться для коммерческих полетов без разрешения надзорных органов. В AAIB отметили, что разрешение не было получено, также не были обнаружены свидетельства о попытки получения нужных документов.

"Пока не установлено, на каком основании осуществлялась перевозка пассажира, но ранее пилот возил пассажиров на основании "разделения расходов", – говорится в отчете.

В середине января Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф" и вернулся во Францию, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками. На обратном пути 21 января легкомоторный самолет, в котором находились лишь Сала и пилот Дэвид Ибботсон, пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Тело Салы было обнаружено среди обломков 4 февраля на глубине 63 метров.

Ранее мы писали, что клубы договорились об отсрочке платежа за погибшего в авиакатастрофе футболиста.

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