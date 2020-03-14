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Самолет разваливался в воздухе: завершилось расследование крушения Эмилиано Салы

14 марта, 13:41

Елена Павлова

Пилот был дальтоником, а срок его лицензии закончился за три месяца до катастрофы

Британская Комиссия по расследованию авиационных происшествий – AIBB – опубликовала итоговый доклад по крушению самолета, на борту которого находился аргентинский нападающий Эмилиано Сала. Отчет содержит несколько неизвестных ранее фактов. Напомним, игрок в прошлом году в январское трансферное окно должен был перейти из французского "Нанта" в "Кардифф", но из-за авиакатастрофы самолет с Салой не долетел до Британии и затонул в водах Ла-Манша.

Во-первых, авария произошла после потери контроля над самолетом PA 46 Malibu. Судно начало разваливаться в воздухе после того, как пилот Дэвид Ибботсон принялся маневрировать на высокой скорости и потерял управление машиной. Во-вторых, смерть пилота и самого Салы произошла в результат отравления угарным газом. Но на борту самолета не было датчика углекислого газа.

Эмилиано Сала погиб во время перелета из Франции в Уэльс

Эмилиано Сала погиб во время перелета из Франции в Уэльс / Фото: AFP

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Следствие установило, что Ибботсон был дальтоником, а срок его лицензии закончился за три месяца до катастрофы. Он не проходил обучение для полетов в ночное время. Его стаж составлял 3700 часов. У самолета, зарегистрированного в США, также не было лицензии. Его нельзя было использовать в коммерческих полетах без разрешения надзорных органов. И следствие не обнаружило попыток получить лицензию.

Ранее мы также рассказывали о жутких авиакатастрофах в спорте: от людоедства в Уругвае до случая в небе Украины.

Смотрите сюжет о том, куда исчез футболист Эмилиано Сала

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крушение самолет футболист Нант кардифф Эмилиано Сала

Источник: BBC

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