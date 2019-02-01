Самолет с двумя украинскими командами на борту не смог приземлиться в Киеве
Воздушное судно вынуждено было вернуться в Турцию
Вечером, 31 января, сразу после победного спарринга с "Приштиной" (2:1), делегация донецкого "Олимпика" отправилась в аэропорт Анталии. Первый сбор подошел к концу, команда взяла курс на Киев, чтобы перезагрузиться перед вторым турецким сбором, который стартует 4 февраля.
Путь в Украину у "олимпийцев" лежал транзитом через Анкару, в 00:55 по киевскому времени борт с дончанами должен был приземлиться в столице. И когда в иллюминаторе показались огни ночного Киева, самолет резко начал набирать высоту. Из-за густого тумана аэропорт "Киев" не смог принять рейс из Анкары, "олимпийцы" вместе с коллегами из делегации "Десны", с которой летели на одном борту, были вынуждены вернуться в столицу Турции.
Когда "Олимпик" повторно отправится в Киев, пока сказать сложно. Отметим, что в Анталии остался Вячеслав Шевчук, главный тренер донецкой команды уже завтра начнет обучение на тренерских курсах вместе со своей группой.
Ранее в четверг "Шахтер" одержал волевую победу над датским клубом "Хобро". Результат "горнякам" принесли мячи Виктора Коваленко и Жуниора Мораеса.
Затем лидеры чемпионата Украины провели еще один спарринг в тот же день: "Шахтер" разгромил польский "Лех". Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков".
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