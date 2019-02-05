Самолет с футболистом мог упасть из-за дезориентации пилота: версия эксперта

Эксперт назвал еще одну возможную причину, по которой легкий самолет с Эмилиано Сало на борту потерпел крушение в ночь на 22 января

Эмилиано Сала мог стать самым дорогим футболистом в истории "Кардифф Сити", но не долетел до Уэльса. Фото: AFP

Самолет с футболистом мог упасть из-за дезориентации пилота: версия эксперта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9f2/561/5c59f2561ee02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9f2/561/5c59f2561ee02.jpg 2019-02-05T22:40:00+02:00 Футбол Эксперт назвал еще одну возможную причину, по которой легкий самолет с Эмилиано Сало на борту потерпел крушение в ночь на 22 января

Пилот Хуан дель Азар назвал еще одну вероятную причину крушения самолета аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Эксперт считает, что причиной крушения легкомоторного самолета могла стать пространственная дезориентация пилота.

"На данный момент мы можем лишь предполагать, что произошло, опираясь на данные, опубликованные в прессе. Но все указывает на то, что пилот был не готов летать в условиях, которые были той ночью. Мы знаем, что он запросил спуск на прохождение Гернси. Я летал по этому маршруту минимум 400 раз. В нем нет ничего особенно сложного. Здесь могла возникнуть проблема во время прохождения сквозь облака. В таком случае возникают затруднения в управлении самолетом на основе датчиков и пилот страдает от так называемой пространственной дезориентации. Тогда тело посылает ошибочные сигналы. Оно говорит вам, что самолет поднимается, а он на самом деле падает, и наоборот", – приводит слова пилота Clarin.

Напомним, что спасатели начали операцию по извлечению тела на месте крушения самолета. Об этом проинформировал представитель Британского отделения расследования авиационных происшествий (AAIB). "Мы пытаемся извлечь тело. Если все пройдет успешно, мы рассмотрим возможность извлечения обломков самолета", – заявил он.

Самолет с футболистом Эмилиано Салой пропал с радаров в ночь 22 января, а 24 января полиция приняла решение прекратить поиски. Однако семья футболиста собрала деньги для того, чтобы спасатели продолжили операцию.

Напомним, что пес пропавшего футболиста до сих пор ждет возвращения хозяина.

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