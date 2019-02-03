Самолет с пропавшим футболистом начали искать под водой

Начинаются подводные поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета, на котором летел Эмилиано Сала

В память об Эмилиано Сала фанаты приносят шарфы к стадиону. Фото: AFP

Самолет с пропавшим футболистом начали искать под водой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6e5/5e9/5c56e55e95e91.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6e5/5e9/5c56e55e95e91.jpg 2019-02-03T14:59:00+02:00 Футбол Начинаются подводные поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета, на котором летел Эмилиано Сала

Подводные поиски самолета с футболистом "Кардифф Сити" Эмилиано Салой, который пропал над Ла-Маншем в январе, начинаются в воскресенье, сообщает BBC. Как отмечается в материале, британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) сообщило, что судно Geo Ocean III прибыло в район поиска в воскресенье утром. В операции также принимает участие судно, услуги которого оплачены из частных средств. Ожидается, что AAIB будет продолжать поиски около трех дней, а частные поиски продлятся "до тех пор, пока не будет обнаружен самолет".

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека – Сала и пилот Дэйв Ибботсон. Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены, однако впоследствии некоторые футболисты, в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, призвали продолжить поисковую операцию.

Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Как отмечает Би-би-си, сумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.

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Источники: BBC Sports , РСпорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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