Самолет с пропавшим футболистом начали искать под водой
Начинаются подводные поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета, на котором летел Эмилиано Сала
Подводные поиски самолета с футболистом "Кардифф Сити" Эмилиано Салой, который пропал над Ла-Маншем в январе, начинаются в воскресенье, сообщает BBC. Как отмечается в материале, британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) сообщило, что судно Geo Ocean III прибыло в район поиска в воскресенье утром. В операции также принимает участие судно, услуги которого оплачены из частных средств. Ожидается, что AAIB будет продолжать поиски около трех дней, а частные поиски продлятся "до тех пор, пока не будет обнаружен самолет".
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека – Сала и пилот Дэйв Ибботсон. Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.
Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены, однако впоследствии некоторые футболисты, в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, призвали продолжить поисковую операцию.
Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Как отмечает Би-би-си, сумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.
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