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"Сампдория" отпадает: в борьбу за Малиновского с новой силой включается "Аталанта"

3 июля, 15:56

Бывший клуб Алексея Михайличенко вышел из переговоров по приобретению украинского чемпиона Бельгии

Руслан Малиновский и его жена Роксана в ожидании перемен
Руслан Малиновский и его жена Роксана в ожидании перемен. Фото: Instagram

Трансферная "санта-барбара" с украинским футболистом Русланом Малиновским в главной роли набирает обороты. По последней информации, переговоры о переходе полузащитника "Генка" в бывшую команду Алексея Михайличенко – "Сампдорию" – зашли в тупик. Однако возобновился процесс возможного трансфера лидера сборной Украины в другой клуб Серии А – получившую прямой пропуск в группу Лиги чемпионов "Аталанту".

Смотрите, как "Аталанта" играла с Дортмундом в Лиге Европы

Как сообщает Gazzetta dello Sport, "Аталанта" вернулась к переговорам с "Генком" по трансферу Руслана Малиновского. Этот переход уже одобрил главный тренер команды из Бергамо - Джан Пьеро Гасперини. Однако финансовый аспект остается по-прежнему несогласованным. Согласно итальянским СМИ, предложение "Аталанты" никогда не превышало 15 млн евро. Тогда как "Генк" намерен выручить за украинца 20 миллионов. 

Впрочем, как предполагают итальянские СМИ, чемпионы Бельгии со временем могут умерить свои аппетиты – и трансфер Малиновского в "Аталанту" имеет высокие шансы стать реальностью. 

Напомним, что, по мнению Мирчи Луческу, знающего футболиста по "Шахтеру", "Аталанта" от приобретения Руслана Малиновского не прогадает. "Он не очень быстрый, но способен отдать последний пас, а также воспользоваться преимуществом и хорошо пробить с левой ноги. И главное: по сравнению с тем, когда он был ребенком, он сильно вырос. В чем? Голы, результативные передачи... Вы увидите, кто такой Малиновский", – заявил Мирча Луческу.

Отметим, что Руслана Малиновского ждут изменения не только в карьере, но и в семейной жизни. Жена 26-летнего чемпиона Бельгии Роксана вскоре должна родить ребенка. Супруги ждут девочку.

Смотрите эффектный гол Малиновского в ворота сборной Италии

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Тег Генк, Аталанта, Руслан Малиновский

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Сегодня|Спорт

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