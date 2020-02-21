Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

Самые играющие! До Евро-2020 сборная Украины проведет больше всех спаррингов среди всех участников

21 февраля, 15:42

Подопечные Андрея Шевченко сыграют пять товарищеских матчей

Сборная Украины по футболу будет активно готовиться к чемпионату Европы через контрольные матчи. В этом году до Евро-2020 "сине-желтые" проведут пять спаррингов. На данный момент это рекордный показатель среди всех 24 участников финального турнира, пишет официальный сайт УАФ. Вчера мы сообщали, что основной форвард сборной Украины Роман Яремчук назвал сроки возвращения в строй после лечения травмы.

Напомним, в конце марта "сине-желтые" сразятся с командами Франции и Польше на выезде. Затем, ближе к Евро, проведут три матча на своих полях: в мае с Кипром в Харькове, в июне – с Северной Ирландией в Киеве и с Израилем – во Львове. Наши соперники по группе С, сборные Нидерландов и Австрии, запланировали по четыре "товарняка".

Большинство участников финального турнира проведет по три-четыре спарринга, а некоторые команды, как, скажем, Швеция и Бельгия, – всего по два. Правда, список товарищеских встреч еще может пополняться.

Реклама

Читайте о том, что Шевченко анонсировал появление новых игроков в сборной Украины.

В тренде
"Шахтер" – "Бенфика": видео голов и самые интересные моменты матча в Харькове

Смотрите, как украинцы обыграли литовцев со счетом 3:0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

подготовка футбол товарищеский матч Сборная Украины Евро-2020

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Все результаты 24-го тура чемпионата Испании
Все результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблицаФутбол
"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матчаЧУ по футболу
УЕФА исключил
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и ГвардиолыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...