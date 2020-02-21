Самые играющие! До Евро-2020 сборная Украины проведет больше всех спаррингов среди всех участников

Сборная Украины по футболу будет активно готовиться к чемпионату Европы через контрольные матчи. В этом году до Евро-2020 "сине-желтые" проведут пять спаррингов. На данный момент это рекордный показатель среди всех 24 участников финального турнира, пишет официальный сайт УАФ. Вчера мы сообщали, что основной форвард сборной Украины Роман Яремчук назвал сроки возвращения в строй после лечения травмы.

Напомним, в конце марта "сине-желтые" сразятся с командами Франции и Польше на выезде. Затем, ближе к Евро, проведут три матча на своих полях: в мае с Кипром в Харькове, в июне – с Северной Ирландией в Киеве и с Израилем – во Львове. Наши соперники по группе С, сборные Нидерландов и Австрии, запланировали по четыре "товарняка".

Большинство участников финального турнира проведет по три-четыре спарринга, а некоторые команды, как, скажем, Швеция и Бельгия, – всего по два. Правда, список товарищеских встреч еще может пополняться.

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