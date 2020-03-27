Самые известные балагуры мирового футбола: от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь

Даже звезды мирового футбола не устояли в борьбе с вредными привычками

В Украине принято ругать Артема Милевского и Александра Алиева за разгульный образ жизни, из-за чего они довольно рано ушли в тень. Миля еще держится на плаву, успешно выступая в чемпионате Беларуси, а вот Алиев давно пропал с футбольной карты, иногда появляясь в СМИ после очередного скандала с избиением жены.

Но судьба двух бывших игроков сборной Украины – не единична. История футбола знает немало случаев, когда алкоголь, наркотики и тяжелый характер не позволяли звездам демонстрировать свое умение на поле, либо они своим поведением затмевали спортивные результаты. Британское издание Sportsmail собрало 10-ку самых скандальных персонажей в истории футбола.

10. Родни Марш

Родни Марш был талантливым футболистом, но полностью раскрыть свой потенциал ему не позволили тяжелый характер и загульный образ жизни. Он грубил тренерам, ссорился с одноклубниками и язвительно подшучивал над соперниками.

Как-то во время поездки в США местный журналист спросил у Марша: "Мы слышали, что вас называют белый Пеле". Футболист ответил в своей манере: "Нет, это он черный Родни Марш".

Лучшим другом Родни был легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Джордж Бест. Парочка часто засиживалась за бокалом крепкого напитка, обсуждая, свое величие. И если Бест вписал свое имя в историю футбола, то Марш довольствовался лишь победами в Кубке лиги и Суперкубке Англии.

9. Эдмундо

Знаменитый бразилец, несмотря на мощное телосложение, творил чудеса на поле благодаря своей левой ноге. Он успел провести более 40 матчей за сборную Бразилии, доходил до финала ЧМ-1998.

Но вне поля футболист отличался своим буйным нравом. Однажды он напоил обезьяну во время празднования дня рождения сына, куда он пригласил целый цирк. За это против футболиста ополчились зоозащитники и другие активисты.

А в 1995 году Эдмундо избежал тюремного заключения после того, как футболист сел за руль автомобиля в нетрезвом виде во время карнавала в Рио и спровоцировал аварию, в которой погибло три человека.

8. Робин Фрайдей

Нет более трагической истории о нераскрытом таланте, чем у Робина Фрайдея. Он провел на профессиональном уровне всего четыре сезона, но был признан болельщиками лучшим игроком в истории "Рединга" и "Кардифф Сити".

В 25 лет он завершил карьеру футболиста, а в 38 лет умер, предположительно, от передозировки героином, второй версией был сердечный приступ. До последнего времени бывший спортсмен боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков.

В 1997 году была выпущена книга о Фрайдее под названием "Величайший футболист, которого вы никогда не видели".

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7. Стэн Боулс

Карьера печально известного пьяницы, любителя азартных игр и женщин Стэна Боулса чем-то напоминает судьбу Родни Марша. Оба были талантливыми нападающими, но разочаровали тренеров и болельщиков из-за своего тяжелого нрава.

Интересно, что в свое время Боулс пришел вместо Марша в "Куинз Парк Рейнджер" и даже взял его футболку с номером 10.

За сборную Англии он провел всего пять матчей, сам Боулс винит в этом расписание матчей, а не свое увлечение скачками: "Все эти международные встречи проходили по субботам, так что мне приходилось отказываться от них под разными предлогами, чтобы не пропустить бега".

6. Рене Игита

Помните легендарный удар скорпиона в исполнении колумбийского вратаря Рене Игиты? Это не единственное, чем запомнился футболист. Игита получил прозвище "Эль Локо", что можно перевести как "сумасшедший" за свой экстравагантный стиль игры, позволивший голкиперу наколотить более 40 голов за карьеру

В 1993 году он был осужден за участие в похищении ребенка. Также футболист выступал посредником между двумя знаменитыми наркобаронами Пабло Эскобаром и Карлосом Молиной. А в 2004 году он попался на употреблении кокаина.

5. Эрик Кантона

Знаменитый француз не нуждается в дополнительном представлении. Карьера Кантона могла сложиться еще лучше, но его тяжелый характер не позволил нападающему сосредоточиться на футболе.

В начале карьеры на родине Кантона дрался не только с соперниками, но и партнерами по команде. Он был отстранен от сборной Франции за оскорбление главного тренера, затем снова позволил себе проявить эмоции, оставшись недовольным ранней заменой. После очередного отстранения он подошел к каждому члену дисциплинарного органа Федерации и назвал их "идиотами". По совету Мишеля Платини Кантона перебрался в Англию, где хорошо зарекомендовал себя в "Лидсе", а затем стал легендой "Манчестер Юнайтед".

Но на этом его неприятности не закончились. Во время выступления за "МЮ" Кантона заработал восьмиматчевую дисквалификацию за то, что ударил болельщика на трибуне.

4. Брайан Клаф

Брайан Клаф – один из самых известных тренеров в истории Англии. Он сумел дважды привести "Ноттингем Форрест" к победам в Кубке чемпионов всего через два года после того, как команда пробилась в высший дивизион чемпионата Англии.

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Во время игровой карьеры Клаф славился свой любовью к алкоголю. Однажды он установил рекорд Англии по скоростному поглощению пива. А вот тренером он был жестким, он мог обзывать футболистов собственной команды "гнилыми", в другом клубе он уволил нескольких работников, заметив, как они улыбались после поражения.

Уже во время тренерской карьеры Клаф регулярно появлялся на ТВ в роли эксперта и никогда не выпускал из рук сигару. Также фирменным знаком тренера были откровенные шутки.

3. Пол Гаскойн

Самый известный футболист-алкоголик в мире. "Газза", как его прозвали болельщики, боролся с пагубной привычкой на протяжении многих лет после завершения своей спортивной карьеры. Судя по его словам, недавно он все же завязал с алкоголем.

Но в 90-х Гаскойн веселился на полную катушку. Футболист творил чудеса на поле, за что ему прощали загульный образ жизни. Чуть ли не каждая его выходка сопровождалась скандалом и в Англии и до сих пор считают, что пристрастие к алкоголю не позволило Гаскойну полностью раскрыть свой потенциал.

2. Диего Марадона

До сих по не утихают споры, кто же лучший футболист в истории Марадона или Пеле, Месси или Роналду. Но точно можно сказать, что из этой четверки аргентинец выделяется своим карнавальным образом жизни.

Например, в Неаполе он устраивал вечеринки на протяжении всей недели после матча, употребляя кокаин, а затем отправлялся на следующий поединок. Тем не менее, Марадона стал главным творцом единственных побед неаполитанцев в Серии А в 1987 и 1990 годах, а сборную Аргентины привел к победе на ЧМ-1986.

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1. Джордж Бест

Главный плейбой футбола, идол болельщиков "МЮ", но неправильно расставленные приоритеты вынудили его слишком рано попрощаться с футболом.

Его карьера сошла на нет к его тридцатилетию, когда алкоголизм полностью завладел им. Но к тому времени Бест достиг многого. Он забил 179 голов в 470 играх за "Манчестер Юнайтед" к 28 годам, выиграв два чемпионских титула и Кубок чемпионов.

Его популярность была настолько огромной, что ночные клубы собирали аншлаги только из-за его присутствия. Одна из цитат спортсмена лучше всего описывает его жизненный путь: "В 1969 году я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие 20 минут в моей жизни".

Как Милевский пропил свой успех:

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