Самые красивые девушки и жены финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуля"

Самые красивые фото фаворита мадридского финала Лиги чемпионов

Фото: Instagram

Сегодня в финале Лиги чемпионов в Мадриде сойдутся английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. "Ливерпуль" пять раз побеждал в главном еврокубковом турнире, а для "Тоттенхэма" это дебютный финал. Онлайн матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Фаворитом английского финала ЛЧ называют "Ливерпуль". Котировки на его победу в основное время – 1.90, на ничью – 3.85, на победу "Тоттенхэма" – 4.00. Что касается победы с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то тут на "Ливерпуль" установлен коэффициент – 1.49, на "Тоттенхэм" – 2.75. То есть вероятность завоевания трофея командой Юргена Клоппа расценивается в 65 процентов, а подопечными Маурисио Почеттино – в 35 процентов.

Пока футболисты "Ливерпуля" ждут стартового свистка в Мадриде, предлагаем оценить их вторых половинок.

Алиссон (Наталия)

Симон Миньоле (Жасмин)

Вирджил ван Дейк (Райк)

Джо Гомес (Тамара)

Деян Ловрен (Анита)

Жоэль Матип (Лариса)

Эндрю Робертсон (Рейчел)

Альберто Морено (Лилия)

Натаниэль Клайн (Карла)

















































Фабиньо (Ребека)

Джорджиньо Вейналдум (Вирджиния)

Алекс Окслейд-Чемберлен (Перри)

























Джордан Хендерсон (Ребекка)

Джеймс Милнер (Эми)

Адам Лаллана (Эмили)

Мохамед Салах (Маги)

Роберто Фирмино (Ларисса)

































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