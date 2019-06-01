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Самые красивые девушки и жены финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуля"

1 июня, 15:30

Самые красивые фото фаворита мадридского финала Лиги чемпионов

Фото: Instagram

Сегодня в финале Лиги чемпионов в Мадриде сойдутся английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. "Ливерпуль" пять раз побеждал в главном еврокубковом турнире, а для "Тоттенхэма" это дебютный финал. Онлайн матча "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Фаворитом английского финала ЛЧ называют "Ливерпуль". Котировки на его победу в основное время – 1.90, на ничью – 3.85, на победу "Тоттенхэма" – 4.00. Что касается победы с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то тут на "Ливерпуль" установлен коэффициент – 1.49, на "Тоттенхэм" – 2.75. То есть вероятность завоевания трофея командой Юргена Клоппа расценивается в 65 процентов, а подопечными Маурисио Почеттино – в 35 процентов.

Пока футболисты "Ливерпуля" ждут стартового свистка в Мадриде, предлагаем оценить их вторых половинок.

Алиссон (Наталия)

Симон Миньоле (Жасмин)

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jasmien-claes-vriendin-simon-mignolet

763

Вирджил ван Дейк (Райк)

thegeekdesire_com

virgil-van-dijk-wife-rike-nooitgedagt-pics-1

virgil-van-dijk-wife-rike-nooitgedagt-pic.

Джо Гомес (Тамара)

Деян Ловрен (Анита)

23_07

1527275801.3105

5_37

776

Жоэль Матип (Лариса)

1_174

2_108

Эндрю Робертсон (Рейчел)

3_65

7_16

2_109

Альберто Морено (Лилия)

10_13

9_13

11_26

Натаниэль Клайн (Карла)

Фабиньо (Ребека)

Джорджиньо Вейналдум (Вирджиния)

virginia_braaf

georginio-wijnaldums-wife-virginia-braaf

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Алекс Окслейд-Чемберлен (Перри)

Джордан Хендерсон (Ребекка)

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10__2

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Джеймс Милнер (Эми)

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Адам Лаллана (Эмили)

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9_3

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Мохамед Салах (Маги)

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Роберто Фирмино (Ларисса)

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, WAGs

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Сегодня|Спорт

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