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Самые красивые голы тура в чемпионате Украины: от дальней "пушки" до реализации выхода один на один

24 мая, 15:38

В список попали мячи Дмитрия Рыжука, Вячеслава Танковского, Тете, Матара Дийе и Александра Пихаленка

В середине недели в чемпионате Украины по футболу были сыграны поединки 30 тура Премьер-лиги. В нем состоялось последнее украинское "классико" сезона: "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью 1:1. Определился также бронзовый призер чемпионата – им стала "Александрия".

ТОП-5 самых красивых голов 30 тура Премьер-лиги:

1. Дмитрий Рыжук, "Черноморец". Удар головой после подачи со стандарта
Счет в матче "Черноморец" – "Карпаты" стал 3:1 (окончательный)

2. Вячеслав Танковский, "Арсенал". Подобрал мяч в углу штрафной, сместился ближе к центру и пробил в ближний угол
Счет в матче "Арсенал" – "Олимпик" стал 1:1 (окончательный)

3. Тете, "Шахтер". Вышел один на один и переиграл Дениса Бойко
Счет в матче "Шахтер" – "Динамо" стал 1:1 (окончательный)

4. Матар Дийе, "Олимпик". Удар с острого угла
Счет в матче "Арсенал" – "Олимпик" стал 0:1 (окончательный – 1:1)

5. Александр Пихаленок, "Мариуполь". Мощный удар из-за пределов штрафной
Счет в матче "Мариуполь" – "Александрия" стал 1:0 (окончательный – 1:1)

Напомним, что "Шахтера" досрочно гарантировал себе титул чемпионов Премьер-лиги за три тура до завершения чемпионата.


Кроме того, в сезоне 2018/19 "горняки" завоевали Кубок Украины. В финале команда Паулу Фонсеки со счетом 4:0 обыграла перволиговый "Ингулец".


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Сегодня|Спорт

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