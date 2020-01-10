Самые щедрые – на "Олд Траффоде": директора пятого клуба Лиги получили за год почти 8 миллионов

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По информации The Times, вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд заработал за минувший сезон 3,16 млн фунтов стерлингов – около 3,71 миллиона евро и остается самым высокооплачиваемым управленцем в английской Премьер-лиге. При этом годом ранее 48-летний британец получил от владельцев МЮ на один миллион фунтов больше. Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" положил глаз на лидера "Аякса" за 60 миллионов.

Всего за прошлую кампанию боссы "Красных дьяволов" выплатили своим 12 директорам, включая бывшего тренера "Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона, 6,8 млн фунтов – 7,98 млн евро. Второе место в списке самых высокооплачиваемых управленцев АПЛ занимает президент лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Дэниэл Леви, заработавший 3 млн фунтов – 3,52 млн евро.

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Напомним, что на данный момент "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте в английской Премьер-лиге. В 21 матче команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 31 очко. И на этой неделе "Манчестер Сити" обыграл МЮ в полуфинальном матче Кубка лиги.

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