Самым дорогим футболистом планеты "Барселона" сделала 17-летнего пацана

Нападающий Ансу Фати из Гвинеи-Биссау остается в каталонском клубе до 2024 года

На данный момент самый крупный трансфер в футболе осуществили "Барселона" и "Пари Сен-Жермен": три года назад испанцы продали французам форварда Неймара за 222 миллиона евро. С тех пор бразилец считается самым дорогим футболистом планеты. Однако самый ошеломляющий ценник отныне принадлежит не ему, а юному дарованию из Африки. Мы писали, что в июне "Барселона" отказалась продавать Ансу Фати в "Манчестер Юнайтед" за 150 миллионов евро.

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Стало известно, что сегодня испанский гранд согласовал новый контракт с 17-летним нападающим Ансу Фати из Гвинеи-Бисау до 2024 года. А самое интересное то, что в нем прописана "клаусура" в 400 миллионов евро! То есть, если кто-то захочет приобрести парня, то должен выложить такую громадную сумму. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира на своей страничке в Twitter:

Напомним, в субботу, 8 августа, каталонцы сыграют дома повторный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи". Первая встреча завершилась ничьей 1:1.

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Смотрите, как Ансу Фати забил "Интеру" на групповом этапе Лиги чемпионов:

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