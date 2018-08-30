Самюэль Это’О купит дом футболисту, живущему на улице

Бывший нападающий "Барселоны" и "Челси" Самюэль Это’О собирается помочь экс-капитану сборной Камеруна Норберту Овоне, сообщает BBC. 67-летний бывший футболист является бездомным. 37-летний Самюэль Это’О ранее играл в "Барселоне", "Интере", "Челси", а сейчас значится в составе клуба "Катар".

Норберт Овона играл за сборную в 1960-е и 1970-е, а сейчас живет на улицах Дуалы – камерунского города, в котором играл за "Юнион Дуалу". Сейчас Овона лежит в больнице, где лечит паховую грыжу. Там его навестил Это’О, который сделал обещание купить дом, и пожертвовал бывшему коллеге около 900 долларов.

Овона сообщил, что писал правительству Камеруна о своем бедственном положении. Все заработанные за карьеру деньги он потратил на лечение рака, которым в его семье страдала жена и дети.

Ранее мы писали, что легендарного футболиста Пола Гаскойна арестовали за домогательство в поезде. Бывший футболист сборной Англии арестован прямо на станции после того, как женщина заявила о приставаниях.

Ранее Гаскойн, у которого имеются проблемы с алкоголем, был оштрафован за нападение на человека и нарушении общественного порядка, а также подвергся штрафу за преследование бывшей подруги. В июне 2016 года экс-футболист был госпитализирован после пьяной потасовки с клиентами одного из отелей в Лондоне.