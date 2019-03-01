Самый бразильский клуб УПЛ может уволить тренера-украинца
Юрию Бакалову грозит отставка с поста наставника ФК "Львов" в случае проигрыша дерби "Карпатам"
Матч с "Карпатами" 3 марта может стать последним во "Львове" для главного тренера команды Юрия Бакалова, сообщает FootBoom. У Бакалова существуют разногласия с руководством клуба. Украинский специалист считает, что большинство футболистов-легионеров из Бразилии не соответствуют уровню команды. Бакалов недоволен, что многие украинские исполнители покинули клуб. Тренерский штаб фактически не влиял на трансферную политику "Львова".
В случае поражения от "Карпат" Бакалова могут отправить в отставку.
Как известно, ФК "Львов" – самая бразильская команда украинской Премьер-лиги. Согласно официальному сайту клуба, в составе "горожан" - 15 соотечественников Пеле.
При этом генеральный директор "Львова" Андрей Панькив признался нам, что в Сан-Паулу даже есть учебно-тренировочный центр украинского клуба: "Да, там у нас функционирует учебно-тренировочный центр "Львов" (Сан-Паулу), в его работе задействованы как бразильские, так и украинские специалисты. Задачей центра является селекция футболистов с их последующим ознакомлением с игровым стилем "Львова" и адаптацией к особенностям украинского футбола. Лучшие игроки центра по итогам учебно-тренировочных циклов получают шанс показать свои качества в "Львове". Также "Львов" тесно сотрудничает с "Палмейрас".
Как сообщалось ранее, "Шахтер" подписал контракт с бразильцем Тете. Как заявил Сергей Палкин: "Сумма отступных за новичка клуба – 150 миллионов евро"
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Самый бразильский клуб УПЛ может уволить тренера-украинца". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФК "Львов" подписал контракт с тремя бразильскими футболистами
Клуб заключил соглашения на пять лет с двумя форвардами и полузащитником