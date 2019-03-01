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Самый бразильский клуб УПЛ может уволить тренера-украинца

Сегодня, 09:53

Юрию Бакалову грозит отставка с поста наставника ФК "Львов" в случае проигрыша дерби "Карпатам"

Юрий Бакалов на грани отставки. Фото footballua.tv
Юрий Бакалов на грани отставки. Фото footballua.tv.
Самый бразильский клуб УПЛ может уволить тренера-украинца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8e3/a02/5c78e3a02370e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8e3/a02/5c78e3a02370e.jpg Футбол Юрию Бакалову грозит отставка с поста наставника ФК "Львов" в случае проигрыша дерби "Карпатам"

Матч с "Карпатами" 3 марта может стать последним во "Львове" для главного тренера команды Юрия Бакалова, сообщает FootBoom. У Бакалова существуют разногласия с руководством клуба. Украинский специалист считает, что большинство футболистов-легионеров из Бразилии не соответствуют уровню команды. Бакалов недоволен, что многие украинские исполнители покинули клуб. Тренерский штаб фактически не влиял на трансферную политику "Львова".

В случае поражения от "Карпат" Бакалова могут отправить в отставку.

Как известно, ФК "Львов" – самая бразильская команда украинской Премьер-лиги. Согласно официальному сайту клуба, в составе "горожан"  - 15 соотечественников Пеле. 

При этом генеральный директор "Львова" Андрей Панькив признался нам, что в Сан-Паулу даже есть учебно-тренировочный центр украинского клуба: "Да, там у нас функционирует учебно-тренировочный центр "Львов" (Сан-Паулу), в его работе задействованы как бразильские, так и украинские специалисты. Задачей центра является селекция футболистов с их последующим ознакомлением с игровым стилем "Львова" и адаптацией к особенностям украинского футбола. Лучшие игроки центра по итогам учебно-тренировочных циклов получают шанс показать свои качества в "Львове". Также "Львов" тесно сотрудничает с "Палмейрас".

Как сообщалось ранее, "Шахтер" подписал контракт с бразильцем Тете. Как заявил Сергей Палкин: "Сумма отступных за новичка клуба – 150 миллионов евро"

 

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Тег Шахтер Донецк, Карпаты Львов , ФК Львов, УПЛ

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Сегодня|Спорт

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