Самый быстрый человек планеты будет играть за автралийский футбольный клуб

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт подписал контракт с австралийским футбольным клубом "Сентрал Кост Маринерс", сообщает официальный сайт команды. Усейн Болт – действующий обладатель мировых рекордов в беге на 100 (9,58 секунды) и 200 метров (19,19), а также в эстафете 4 по 100 метров в составе сборной Ямайки (36,84).

Усейн Болт начнет тренировки со своей новой командой 18 августа.

"Я очень рад приехать в Австралию и хотел бы поблагодарить владельца и правление "Сентрал Кост Маринерс" за предоставленную возможность", – заявил Болт.

По словам спортсмена, он полностью осознает возложенную на него ответственность, связанную с тем, что команда всегда борется за самые высокие места в сильнейшей футбольной лиге Австралии. Ранее сообщалось, что Усэйна Болта приглашают начать футбольную карьеру в США.

Ранее в июне Усейн Болт сыграл в товарищеском матче против сборной Англии. Тогда ямайский спринтер защищал цвета сборной мира.

В конце февраля 2018 года Болт объявил о подписании контракта с футбольным клубом. Тем не менее в качестве футболиста он не появился ни в одной профессиональной команде.