Самый быстрый человек планеты снова провел футбольную тренировку

Легендарный спринтер Усэйн Болт потренировался с футболистами "Палмейраса" и получил в подарок эксклюзивную футболку

Усэйн Болт снова провел футбольную тренировку. Фото: Instagram

Самый быстрый человек планеты снова провел футбольную тренировку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/85b/eb8/5ca85beb815ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/85b/eb8/5ca85beb815ec.jpg 2019-04-06T11:02:41+03:00 Футбол Легендарный спринтер Усэйн Болт потренировался с футболистами "Палмейраса" и получил в подарок эксклюзивную футболку

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямайский бегун Усэйн Болт провел тренировку с футболистами "Палмейраса", сообщается на официальном сайте бразильского клуба. Болт в пятницу посетил тренировочную базу, пообщался с руководителями клуба, с главным тренером команды Луисом Фелипе Сколари и с игроками, потренировался вместе с футболистами, а также сфотографировался со всей командой.

На память о визите президент и генеральный директор "Палмейраса" подарили ямайцу игровую клубную футболку с его фамилией на спине и номером 9,58 в честь мирового рекорда, установленного Болтом на 100-метровке на чемпионате мира-2009 в Берлине. Легкоатлет отметил, что теперь в мире стало на одного фаната "Палмейраса" больше.

Болт завершил карьеру в легкой атлетике после чемпионата мира-2017 в Лондоне. Ямаец неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе. В октябре 2018 года рекордсмен мира забил два мяча в товарищеском матче в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс". Позднее клуб предложил спортсмену контракт, но стороны не пришли к соглашению, и в январе Болт заявил об уходе из футбола.

32-летний Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который оказался провальным для него.

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Источники: Сегодня|Спорт , РСпорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.