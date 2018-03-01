Самый дорогой футболист мира после операции будет лечиться три месяца

Восстановление нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара после операции составит от 2,5 до 3 месяцев, сообщил доктор Родриго Ласмар.

Форвард получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции с "Марселем" (3:0). Медицинское обследование выявило у Неймара трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. В четверг парижане на своем официальном сайте сообщили, что игроку в конце недели будет сделана операция.

Как сообщает Sky Sports, Неймар уже прибыл в Рио-де-Жанейро для операции. Пресс-секретарь сборной Бразилии Винициус Родригес сообщил, что операция будет сделана в Белу-Оризонти и "на 99% состоится в эту субботу". По мнению доктора Ласмара, период восстановления футболиста составит от двух с половиной до трех месяцев.

Таким образом, 26-летний форвард должен вернуться в строй к июню, когда стартует чемпионат мира 2018 года.

В текущем сезоне бразилец забил 29 голов в 30 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории футбола. Звезда сборной Бразилии подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.