Самый дорогой форвард "Динамо" показал фото своего отдыха на Канарах перед встречей с Луческу

Самый дорогой центрфорвард киевского "Динамо" Фран Соль показал, как он отдохнул перед началом работы под руководством нового тренера "бело-синих" Мирчи Луческу. 28-летний испанский нападающий, которого "Динамо" в начале прошлого года купило за 3,5 млн евро у нидерландского "Виллема", выложил у себя в Instagram фото своего отпуска на Канарских островах, где он набирался сил в синих шортах и соломенной шляпе канотье.
- "Друзья...
- Драгоценное сокровище
- Неопределимый поток
- Бездонная казна
- Бесчисленное количество
- Семья, которую ты сам выбрал
- И что бы ни случилось
- Они всегда будут на твоей стороне", – так подписал фотографию с Канарских островов Фран Соль.
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Ранее Фран Соль опубликовал роман о будущем. Книга испанского форварда "Динамо", забившего в минувшем сезоне всего один гол, называется "Мадрид 2035". Прообразом футболиста в ней выступает теннисист.
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