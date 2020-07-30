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Самый дорогой форвард "Динамо" показал фото своего отдыха на Канарах перед встречей с Луческу

30 июля, 08:50

Олег Люлька Олег Люлька

Испанец Фран Соль, которому в киевском клубе не везет на забитые мячи, душевно провел время в отпуске

Самый дорогой центрфорвард киевского "Динамо" Фран Соль показал, как он отдохнул перед началом работы под руководством нового тренера "бело-синих" Мирчи Луческу. 28-летний испанский нападающий, которого "Динамо" в начале прошлого года купило за 3,5 млн евро у нидерландского "Виллема", выложил у себя в Instagram фото своего отпуска на Канарских островах, где он набирался сил в синих шортах и соломенной шляпе канотье.

INSTAGRAM
  • "Друзья...
  • Драгоценное сокровище
  • Неопределимый поток
  • Бездонная казна
  • Бесчисленное количество
  • Семья, которую ты сам выбрал
  • И что бы ни случилось
  • Они всегда будут на твоей стороне", – так подписал фотографию с Канарских островов Фран Соль.
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Фран Соль и его жена

Фран Соль и его жена / Фото: Instagram

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Ранее Фран Соль опубликовал роман о будущем. Книга испанского форварда "Динамо", забившего в минувшем сезоне всего один гол, называется "Мадрид 2035". Прообразом футболиста в ней выступает теннисист.

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Смотрите обзор последней игры "Динамо" в сезоне-2019/2020

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отпуск футболист канары чемпионат Украины Динамо Киев Фран Соль

Источник: Сегодня|Спорт

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