Самый дорогой форвард "Динамо" показал фото своего отдыха на Канарах перед встречей с Луческу

Испанец Фран Соль, которому в киевском клубе не везет на забитые мячи, душевно провел время в отпуске

Самый дорогой центрфорвард киевского "Динамо" Фран Соль показал, как он отдохнул перед началом работы под руководством нового тренера "бело-синих" Мирчи Луческу. 28-летний испанский нападающий, которого "Динамо" в начале прошлого года купило за 3,5 млн евро у нидерландского "Виллема", выложил у себя в Instagram фото своего отпуска на Канарских островах, где он набирался сил в синих шортах и соломенной шляпе канотье.

INSTAGRAM

"Друзья...

Драгоценное сокровище

Неопределимый поток

Бездонная казна

Бесчисленное количество

Семья, которую ты сам выбрал

И что бы ни случилось

Они всегда будут на твоей стороне", – так подписал фотографию с Канарских островов Фран Соль.

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Фран Соль и его жена / Фото: Instagram

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Ранее Фран Соль опубликовал роман о будущем. Книга испанского форварда "Динамо", забившего в минувшем сезоне всего один гол, называется "Мадрид 2035". Прообразом футболиста в ней выступает теннисист.

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