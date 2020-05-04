Самый дорогой форвард "Динамо" во время карантина провел тренировку на крыше киевского дома

Самый дорогой нападающий в нынешнем составе киевского "Динамо" испанец Фран Соль, которого портал Transfermarkt оценивает в 3,2 млн евро, провел необычную тренировку во время карантина. Форвард занялся фитнесом на крыше высотки на Печерске, где он обустроил себе мини-спортзал. Ранее мы писали, что в "Динамо" не хочет возвращаться "футболист с перегаром".
Компанию нападающему "Динамо" Франу Солю во время его тренировки на крыше составила жена Аида. Это – бывшая стюардесса, которая в декабре 2018 года родила футболисту сына – Франа Соля-младшего.
Смотрите видео тренировки на крыше
Как мы писали ранее, нападающий "Динамо" Фран Соль – один из тех, кто добросовестно соблюдает карантин и не выходит из дома из-за пандемии коронавируса. Но это совсем не мешает испанскому легионеру устраивать сюрпризы для своей второй половинки и дарить ей приятные моменты даже в условиях изоляции. Недавно на крыше дома форвард "Динамо" организовал для своей жены романтический завтрак.
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Напомним, возобновить чемпионат Украины по футболу после снятия карантина планируют 30 мая. Уже в первом туре после паузы "Динамо" играет на выезде с "Шахтером".
Смотрите, как Фран Соль забивал за "Динамо" в еврокубках
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